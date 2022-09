500€ di assegno per le famiglie: il dono dall’INPS che nessuno si aspettava

In arrivo 500 euro di assegno per le famiglie: ecco il dono dall’INPS che nessuno si aspettava. Ora è arrivata la conferma ufficiale: in arrivo nuovi soldi per i nuclei familiari.

L’INPS è sempre più disponibile ad aiutare i nuclei familiari in difficoltà economica: con l’incremento dell’inflazione le famiglie italiane stanno vivendo un periodo di fortissima difficoltà economica e lo Stato sta intervenendo per erogare aiuti concreti. È in arrivo un nuovo aiuto economico pari a 290 euro dall’INPS.

Negli ultimi tre decenni sono aumentati i pazienti malati di patologie infiammatorie a carico del colon. In Italia si contano 250.000 soggetti affetti da patologie relative all’infiammazioni del colon o dell’intestino. Si tratta di una patologia infiammatoria particolarmente penalizzante e particolarmente grave. L’INPS eroga 290 euro al mese.

INPS, in arrivo l’assegno di 290 euro per i malati di colite

Affinchè l’INPS eroghi un assegno di invalidità civile di importo pari a 290 euro, è necessario che la colite ulcerosa sia comprovata dalla Commissione Medica dell’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale. I sintomi della colite ulcerosa sono: crampi, dolore addominale, diarrea, fatica, febbre, disidratazione, infiammazione degli occhi, piaghe cancerose, gonfiore alle articolazioni ed infiammazione dell’epidermide.

La diagnosi di colite richiede un’analisi da parte del medico. Il medico della Commissione Medica dell’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale eseguirà ulteriori accertamenti per escludere la presenza di altre patologie, tra cui intolleranze alimentari, ulcere gastriche, malattie specifiche del colon. La colite è cagionata dalla scarsa efficienza dell’organismo umano nello scindere il legame tra glucosio e galattosio.

INPS, in arrivo l’assegno di accompagnamento di 525 euro

È importante notare che in alcuni casi l’INPS eroga l’assegno di accompagnamento pari a 525 euro al mese. Questa prestazione viene erogata dall’INPS solo se il soggetto malato di colite non riesce a svolgere le attività quotidiane. Chi è malato di colite può avere una percentuale di invalidità compresa tra il 74% ed il cento %. Una volta che la Commissione medica ha verificato lo stato di salute della persona istante l’assegno di accompagnamento, è possibile beneficiare di una serie di agevolazioni e sconti.

Assegno di accompagnamento 525 euro dall’INPS: è necessaria la domanda?

Chi soffre di colite può ricevere l’assegno di accompagnamento di importo pari a 525 euro, dietro presentazione della domanda all’INPS. La richiesta è vincolata alla presentazione del certificato rilasciato dal proprio medico curante. Decorsi trenta giorni dal rilascio del documento, il soggetto interessato può inoltrare l’istanza di accesso all’agevolazione. INPS procede a comunicare all’interessato la data fissata per espletare la visita necessaria volta a stabilire la percentuale di invalidità.