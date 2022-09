Bonus diesel e benzina, gli automobilisti saltano di gioia: parte dal 12 settembre

By

Dal 12 settembre è possibile chiedere il bonus diesel e benzina: gli automobilisti saltano di gioia. Il risparmio è garantito.

È arrivato finalmente il bonus su benzina e diesel che rappresenta un aiuto concreto da parte dello Stato italiano. L’inflazione e i continui rincari della bolletta energia elettrica e gas stanno mettendo sempre più in ginocchio le famiglie e le imprese italiane. Il costo dei carburanti si sta impennando sempre di più perché i paesi produttori di petrolio stanno riducendo la quantità di oro nero prodotta.

Ci sono distributori di benzina che non appartengono ai colossi petroliferi che possono praticare prezzi più competitivi rispetto ai “Big”. Oltre alla scelta dei distributori di carburanti, è importante che la vettura sia in perfetta efficienza. Per risparmiare sul carburante è importante procedere con moderazione e guidare senza accelerazioni repentine.

Bonus diesel e benzina disponibile a partire dal 12 settembre: in che cosa consiste?

A partire dal 12 settembre è possibile beneficiare del credito d’imposta del 28% (bonus diesel e benzina). A comunicarlo è il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile, che ha pubblicato il comunicato stampa in data 3 settembre 2022.

ll credito d’imposta può essere richiesto dagli autotrasportatori per le spese sostenute per il primo trimestre dell’anno 2022 e può essere richiesto attraverso l’apposita piattaforma mediante l’autenticazione con Spid o con CIE. Anche i dipendenti possono richiedere il bonus di importo pari a 200 euro, che viene erogato in busta paga.

Il bonus diesel e benzina è stato previsto dal Decreto Aiuti per contrastare l’impatto economico derivante dall’aumento vertiginoso del prezzo del petrolio.

Bonus diesel e benzina: i requisiti per fare domanda?

I requisiti necessari per presentare la domanda per il credito d’imposta sono:

essere iscritti all’Albo nazionale degli autotrasportatori e al Registro elettronico nazionale,

avere sede legale sul territorio nazionale,

utilizzare veicoli di massa totale pari o superiore a 7,5 tonnellate con propulsori diesel di categoria Euro 5 o superiore,

esseri impegnati in attività di logistica.

Ogni soggetto interessato deve specificare in fase di compilazione della domanda se l’utente sia ditta individuale o azienda in cui è rappresentante legale.

Bonus diesel e benzina dal 12 settembre: i documenti da allegare alla domanda

I soggetti richiedenti devono allegare i seguenti documenti:

importo fattura;

tipologia di documento fiscale;

targa;

importo a rimborso;

codice paese veicolo;

contratto di noleggio.

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione presentando il modello F24.