Decine di segnalazioni hanno parlato di un meteorite che ha sorvolato in queste ore i cieli di Puglia e Basilicata.

Una ragazza di Martina Franca, in provincia di Taranto, ha definito tutto ciò come bellissimo ma anche spaventoso. Nelle immagini segnalate si vede una scia luminosa di colore turchese, ma si tratta davvero di un meteorite?

Meteorite nei cieli di Puglia e Basilicata

Si stanno susseguendo da alcune ore sui social diverse segnalazioni che parlano di un meteorite che avrebbe attraversato o i cieli di Puglia e Basilicata. Il fenomeno sarebbe avvenuto ieri intorno alle 19 e anche lunedì era stata avvistata una cosa simile in Francia.

Chi lo ha visto racconta di una sia luminosissima e infuocata che scendeva verso il basso diventando sempre più grande, poi si è spensa e si è sentito un boato.

Da alcuni video in realtà si vede esattamente queto scenario, in uno in particolare postato da un ragazzo di Casamassima a Bari, la notte viene illuminata e per qualche secondo è come se fosse giorno, poi appunto si è sentito il forte rumore.

Non è chiara la natura dell’oggetto in questione che fatto tenere il naso alzato a molte persone durante il giorno degli innamorati, tuttavia le segnalazioni sono state così tante che le autorità stanno cercando di capire cosa fosse l’oggetto non identificato.

Dai Vigili del Fuoco di entrambe le regioni coinvolte, fanno sapere che non è arrivata alcuna segnalazione di danni.

Episodio simile in Francia

Come dicevamo, qualche giorno fa si è verificata una cosa analoga nel nord della Francia, infatti un meteoroide, ovvero un oggetto più piccolo di un meteorite dal momento che aveva un diametro di circa un metro, ha illuminato il cielo nelle prime ore del mattino.

Questo si è disintegrato nell’atmosfera e non ha creato danni a terra. Come dichiarato da Juan Luis Cano Gonzalez, coordinatore del servizio di informazioni dell’Esa per la sorveglianza di asteroidi presso l’Esrin di Frascati, questo oggetto è stato visto 5 ore prima dell’impatto, avvenuto verso le 4.00.

“è la settima volta che l’impatto di un asteroide viene rivelato con questo anticipo”.

Il nome che gli è stato dato è Sar 2667 ed p stato avvistato a Rouen, tuttvaia molti video sui social testimoniano che è stato visto anche dai cittadini di Parigi e alcune zone a Sud dell’Inghilterra.

L’evento è avvenuto quasi nell’anniversario dei 10 anni della caduta del meteorite Celjabinsk, ancora oggi molto studiata.

Quando parliamo di meteoroide, intendiamo un frammento roccioso o metallico di piccole dimensioni che, entrando nell’atmosfera di un pianeta si surriscalda ed emette luce di vario colore per i gas atmosferici che attraversa.

A seconda della temperatura e della composizione chimica cambia la tonalità di colore e quindi si genera una scia luminosa, che sia questo il fenomeno che si è verificato in Italia? Al momento non si hanno conferme e per ora gli esperti stanno cercando di capire se si sia disintegrato in aria come quello francese oppure si sia schiantato da qualche parte.