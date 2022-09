Venezia, il poliziotto che ha sventato il suicidio: “L’ho presa al volo”

Le parole del poliziotto che lo scorso venerdì, a Venezia, ha salvato una turista dal suicidio. Alberto Crispo racconta: “Non so dove ho trovato le forze. Una fatica immane”.

Alberto Crispo, poliziotto che ha sventato il suicidio di una turista a Venezia, ha raccontato la storia del suo disperato salvataggio. L’agente racconta di aver afferrato la donna al volo, facendo una fatica immane mentre questa si dimenava e continuava a sbattere le gambe.

Venezia, lo scorso venerdì il suicidio sventato dal poliziotto

Lo scorso venerdì una turista avrebbe tentato il suicidio arrampicandosi sull’impalcatura della Chiesa degli Scalzi a Venezia, raggiungendo la cima. La giovane pare si sia fatta strada tra le protezioni delle impalcature con un coltello, per poi scavalcare anche l’ultimo ostacolo. Negli stessi attimi la sicurezza aveva però avvertito le forze dell’ordine.

Mentre la ragazza, ripresa da tanti turisti con i cellulari, stava per gettarsi dalla cima della chiesa, un agente di polizia è riuscita a prenderla per un braccio. La turista è rimasta completamente sospesa nel vuoto, mentre Alberto Crispo era riuscito a reggerla. Il tutto tra le urla della gente per strada.

Un attimo di panico ripreso da tanti video, che ha mostrato proprio l’eroico intervento del poliziotto. L’uomo ha parlato del suo intervento dicendosi incredulo della sua stessa riuscita, visto lo sforzo disumano nel sorreggere una persona completamente gettata nel vuoto.

Turista tenta il suicidio: le parle di Alberto Crispo

Al momento la turista si troverebbe all’ospedale di Venezia, ricoverata con problemi psichici, ma in buone condizioni secondo le ultime indiscrezioni. La stessa turista pare che la scorsa settimana fosse caduta in acqua in Rio di Palazzo, accanto al Palazzo Ducale.

A sventare il suo tentato suicidio, il cui video del salvataggio ha fatto il giro del web e dei social, è stato un poliziotto. Alberto Crispo ha raccontato la sua avventura, al Corriere della Sera in una recente intervista.

L’agente dice di aver agito per istinto, non appena visto la ragazza che provava a scavalcare l’ultima impalcatura. Poi la corsa verso la giovane, e il tentativo disperato di arrivare in tempo. Finalmente, dopo averla raggiunta, il poliziotto racconta che la turista non si era completamente sganciata.

Crispo continua dicendo di averle dunque presa il polso, ma che ha dovuto usare tutta la sua forza per trattenerla visto che la giovane continua a sbattere le gambe. “Sto ancora metabolizzando – conclude – mi ha aiutato l’adrenalina”