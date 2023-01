“Gravidanza ufficiale a Monaco”, cicogna a casa Casiraghi: l’hanno notato tutti

Sembra essere quasi ufficiale la gravidanza a Monaco di Charlotte Casiraghi: ecco il dettaglio che tutti hanno notato.

Nel corso di un’uscita di carattere circense, l’affascinante figlia di Carolina di Monaco non ha potuto più evitare di far trapelare la lieta notizia che la riguarda e che è stata osservata da tutti. Charlotte Casiraghi si è vista durante un’uscita correlata al circo, in compagnia di sua zia Stéphanie. Durante tale avvenimento, si è riscontrato in lei qualcosa di diverso.

La presunta gravidanza di Charlotte: le indiscrezioni

Già da tempo intorno alla splendida figlia di Carolina girava la voce di un’altra gravidanza in corso.

Difatti già da qualche mese diverse riviste francesi avevano iniziato a parlare di un nuovo modo di vestire di Charlotte, con capi di vestiario molto più morbidi e larghi. Forse per celare il fatto che fosse nuovamente in dolce attesa? Condizione che fino a ora non era comunque stata confermata in modo ufficiale né dalla diretta interessata, né da chi la circonda.

Inoltre da quando è iniziata a circolare questa voce, Charlotte non aveva ancora effettuato un’apparizione a livello pubblico. Pertanto la notizia di una terza gravidanza era rimasta col punto interrogativo, visto che non si poteva confermare o meno senza vederla di persona.

Charlotte Casiraghi è attualmente sposata con Dimitri Rassam, il figlio della nota attrice francese Carole Bouquet.

Sembra che nel corso di questa sua prima apparizione in forma pubblica, si è potuto notare un cambiamento della sua silhouette. Un particolare che ha subito confermato i sospetti correlati a una sua terza gravidanza, con la nascita prevista nel periodo estivo. Quindi il suo terzo figlio (il suo secondo figlio col marito) andrebbe a nascere proprio in concomitanza del 37esimo compleanno della sua mamma.

Dunque potendo osservare da vicino la secondogenita di Carolina di Monaco, sembrerebbe incinta, anche se non si è comunque verificata una reale conferma dello stato interessante.

Intanto per quanto concerne la stampa in Francia, sembra essere certa di questa dolce attesa di Charlotte. Ciò basandosi pure sulle sue fonti, che avrebbero raccontato l’annuncio da parte di Charlotte alla sua famiglia durante le festività natalizie.

Sembra inoltre che la madre Carolina non abbia avuto la reazione che dovrebbe avere una nonna: sembra infatti che non abbia per niente apprezzato questa notizia di cui non si è mostrata per niente felice.

Tensione madre e figlia?

Della tensione madre e figlia già girava voce: il loro rapporto sembra barcollare già da tempo, anche se dalle apparenze non sembra. Di questo ne ha parlato proprio la stessa Charlotte nel mese di Dicembre in cui ha rilasciato un’ intervista che ha concesso alla rivista Town & Country.

La donna già lì ha espresso le sue opinioni e ha affermato che per lei essere diventata mamma le ha consentito di vedere il rapporto con sua mamma con occhi diversi.

La donna ha detto che quando si diventa madri la propria non accetta di non essere l’unica mamma. Questo significa che tante donne avvertono anche loro di poter avere tale forza,la forza di mettere al mondo e che questo non si deve alle proprie madri.

E poi si sa, il rapporto mamma e figli è complicato già di per sè. Sempre all’interno della stessa rivista Charlotte ha detto che non voleva parlare del rapporto con sua mamma e non voleva dire i dettagli di quello che è accaduto o accade tra loro.

Volendo rimanere coerente nel suo stile, non ha voluto certo dire troppo, anche se si è ben capito che il loro rapporto è teso e ora questa nuova notizia non sembra certo essere di buon auspicio per il loro rapporto.

Questo è quello che trapela da Voici.

Il dettaglio che non è passato inosservato

Come è stato sottolineato poc’anzi, la notizia non è stata ancora ufficializzata completamente. Ma in caso di conferma, andrebbe a rappresentare per la giovane Charlotte un vero e proprio sogno che si realizza. Ovvero quello di avere una famiglia numerosa, uguale alla sua famiglia d’origine considerando i due fratelli maschi che sua madre ha avuto da Stefano Casiraghi. Oltre alla sorella più piccola che Carolina ha avuto dal secondo marito.

In più si sa che lei e il marito vorrebbero tanto poter avere una femmina, visto che i due figli di Charlotte sono entrambi maschi.

Intanto Charlotte si è potuta godere un fine settimana improntato sulla divertente atmosfera circense. Ciò grazie all’uscita organizzata con la sorella minore di sua madre, Stéphanie di Monaco.

Ma l’apparizione al circo non ha riguardato solo loro, visto che insieme alla zia e alla nipote era presente pure Louise Ducruet, il cugino di Charlotte e figlio di Stéphanie.

Inoltre con loro si è presentato pure Raphael, il figlio che Charlotte ha avuto da Gad Elmaleh. Il primo figlio somiglia sempre più a sua madre Charlotte e, durante quest’uscita, è apparso estremamente a suo agio a mostrarsi in pubblico con la madre.

In questa particolare occasione Charlotte ha indossato un cappotto nero molto ampio che sembra nascondere delle curve.

In base a quello che sostiene il settimanale Voilà, ora Charlotte si trova a Monaco coi figli. Mentre il marito produttore cinematografico la raggiunge ogni volta che i suoi impegni lavorativi glielo permettono.

Certamente di questi spostamenti, però, il giornale non ha ricevuto conferma dalle persone interessate. Insomma si parla di un’ufficialità parziale che aspetta di essere confermata dai diretti interessati.