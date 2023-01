Febbraio da incubo per questi segni zodiacali, rimarranno senza 1 soldo in tasca

Questi segni zodiacali avranno un Febbraio da incubo. Proprio loro rimarranno senza nemmeno un centesimo in tasca. Poverini, vi aspetterà un periodo davvero sfortunato.

La dea bendata questa volta ha deciso di voltare le spalle a questi segni zodiacali. Curioso di sapere se anche tu rimarrai a Febbraio senza un soldo in tasca?

Le stelle avvertono: Febbraio difficile per questi segni

L’oroscopo può dire tanto su una persona. L’influenza delle stelle definisce sicuramente alcuni tratti della personalità di ciascuno di noi. C’è chi crede particolarmente che il cielo riservi risposte a domande, chi invece tenta di non lasciarsi influenzare dall’astrologia, questa disciplina antica come la terra, che può in taluni casi, arrivare a condizionare. e non sempre positivamente, la nostra vita e la nostra mente.

Se tu sei tra quelle persone che preferiscono però sempre dare un occhio all’oroscopo, allora continua a leggere questo articolo. Le stelle lo annunciano fin da ora: sarà un febbraio difficilissimo per alcuni segni zodiacali.

La dea della fortuna proprio a loro ha deciso questa volta di voltare le spalle. Se ultimamente pensi di essere sfortunato o se hai potuto constatare che tutto ciò che avevi progettato sta andando in fumo, aspetta di vedere che cosa succederà a Febbraio: potresti essere anche tu tra gli sfortunati secondo lo zodiaco.

I più sfortunati di Febbraio 2023: attenzione alle finanze

Se il 2022 è stato positivo per alcuni, il 2023 sarà l’anno delle sfighe per altri. Le stelle hanno parlato: questo Febbraio sarà drammatico per alcuni segni zodiacali. Proprio loro si ritroveranno ad affrontare perdite economiche ingenti e a rimanere senza un soldo in tasca.

La dea della fortuna questa volta ha deciso di voltare le spalle proprio a loro. Pronto a scoprire se rientri anche tu tra gli sfortunati del mese? Bene, allora procediamo. Il segno zodiacale può dirci molto sul rapporto che una persona ha con il denaro.

Le stelle sono capaci di indicarci se siamo proiettati alla parsimonia o se al contrario l’essere spendaccioni è una caratteristica alla quale non possiamo rinunciare. Se è vero che spesso sono anche i nostri comportamenti a definire le finanze, talvolta dobbiamo dire che l’entrata nel nostro segno di alcuni pianeti influenza anche il nostro approccio nei confronti del denaro.

Tra i segni che vivranno un Febbraio memorabile ma in senso negativo per l’economia, c’è al primo posto l’Ariete. I nati sotto questo segno sono per natura persone positive ed ottimiste, con l’entusiasmo sempre al massimo.

Tuttavia febbraio vi demoralizzerà e abbatterà come non mai. Alcune spese impreviste faranno capolino nella vostra vita e vi ritroverete a dover sborsare somme piuttosto ingenti di denaro pure per far fronte a piccoli debiti non saldati.

Sul lavoro non mancheranno grane con il capo e con i colleghi. Non abbattetevi, è soltanto un momento “no” che presto finirà. Se avete in progetto nuovi acquisti, forse è il caso di rimandare: non è un periodo ottimale questo per fare il passo più lungo della gamba. Pensateci sempre su prima di prendere decisioni affrettate: l’incubo del denaro vi perseguiterà. Questo mese in entrata dovrete stringere decisamente la cinghia.

Non se la passeranno bene nemmeno i Gemelli. I nostri amici nati sotto questo segno si ritroveranno fortemente in difficoltà a partire da Febbraio. Anche se i Gemelli sono generalmente parsimoniosi e risparmiatori, la scarsità delle finanze che tra qualche giorno farà capolino nella vostra vita, vi obbligherà a farvi i conti in tasca.

Alcune spese impreviste o da affrontare vi costringeranno ad attingere ai risparmi. Dovrete faticare tanto per far sì che il vostro conto corrente da rosso torni verde. Non vi abbattete. Come per l’Ariete, anche nel vostro caso è soltanto un momento no che presto passerà.

L’ultimo segno sfortunato di questo Febbraio 2023 è l’Acquario. I nati sotto questo segno si ritroveranno senza un soldo in tasca. Nei prossimi giorni, alcune spese familiari vi obbligheranno a mettere mano al portafoglio.

Ci saranno uscite di denaro non previste che vi costringeranno a rimandare alcuni progetti in cantiere da tempo. Ora dovete concentrarvi sul lavoro e cercare di riconquistare il denaro perduto.