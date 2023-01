Mai fiorito in questo modo: la differenza la fa 1 cucchiaio di questo ingrediente

Vuoi un giardino fiorito e rigoglioso? Allora non ti resta che provare questo metodo unico, composto da ingredienti naturali, facili da trovare.

Un giardino o un balcone fiorito sono il desiderio di molti, anche di quelli che non hanno il pollice verde. Eppure, non è difficile ottenerlo.

Giardino fiorito, un sogno che si realizza

Guardare un giardino fiorito oppure una pianta con bei fiori rigogliosi e colorati può essere una vera e propria gioia per gli occhi. Non sempre, però, si riesce. Le piante in balcone potrebbero mal tollerare l’esposizione a cui sono sottoposte, quelle in giardino soffrire a causa di un terreno troppo scarso in concime.

Durante e dopo la pandemia, sempre più persone hanno compreso l’importanza di prendersi cura di un piccolo angolo verde da ricavarsi in casa, in salotto oppure, per chi ne ha la fortuna, in giardino o terrazza. Se questo spazio è fiorito ancora meglio. E’ stato dimostrato, infatti, che prendersi cura delle piantine può essere terapeutico per la mente e allontanare lo stress.

Esistono tanti prodotti per prendersi cura del proprio spazio verde fiorito. Alcuni, però, potrebbero danneggiare non solo l’ambiente ma anche chi ci sta intorno. Di seguito, ti descriveremo un metodo per ottenere un giardino fiorito senza ricorrere a costosi prodotti chimici.

L’ingrediente da utilizzare

Non immaginerai mai che l’ingrediente che può rendere il tuo giardino fiorito è il bicarbonato. Sì, hai letto bene. Si tratta di un ingrediente di facile reperibilità, nonché molto economico. Il bicarbonato è un ingrediente molto valido da utilizzare sia in cucina, per diverse preparazioni che per la pulizia. Noto per le sue proprietà sbiancanti, assorbenti ed anti odore, il bicarbonato è anche un ottimo anti parassitario ed anti fungino, ecco perché può essere adoperato con le piante.

Te ne basterà un cucchiaino. Per essere efficace, però, il cucchiaino di bicarbonato dovrà essere mischiato al succo di un mandarino intero. Spremi il mandarino in una ciotola, aggiungi il cucchiaio di bicarbonato e amalgama bene.

Per ogni pianta che vuoi vedere in stato fiorito dovresti procedere come segue: mettere in una ciotola tre cucchiaini di bicarbonato di sodio. Premi bene il mandarino e unisci il suo succo al bicarbonato di sodio. A questo punto, aggiungi un litro di acqua a temperatura ambiente e continua a mescolare. Questo liquido, ti servirà per annaffiare le tue piante domestiche, del terrazzo o del giardino e ti permetterà di ottenere delle fioriture rigogliose mai viste prima. Il composto dovrebbe essere messo direttamente sotto le radici, un bicchiere, una volta ogni trenta giorni.

L’effetto che questo liquido avrà sul tuo giardino fiorito sarà di tenere lontani i parassiti, proteggendo il terreno. Dopo aver provato questo metodo lo utilizzerai sempre per il tuo giardino fiorito e le tue piante.