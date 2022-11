UeD, l’amato volto mostra il pancione a tutta Italia: chi è in dolce attesa | FOTO

By

UeD, lei presto mamma. La bellissima mostra il suo pancione che cresce, a tutta Italia. Chi è in dolce attesa? La tenerissima foto emoziona il web.

È bella più che mai il volto noto di Uomini e Donne che ha deciso di mostrare a tutti il suo pancione: lei è in dolce attesa e tra qualche mese diventerà mamma.

UeD, volto noto della trasmissione mariana presto mamma

Che grandiosa notizia per i telespettatori di Canale 5 e in particolare per gli appassionati del dating show di Maria De Filippi, Uomini e Donne. Arriva la notizia bellissima che emoziona tutti: lei presto mamma.

Il volto noto della trasmissione di punta sulla rete del Biscione, pubblica uno scatto che emoziona l’Italia intera. Il suo pancione che cresce è davvero di una dolcezza unica. Maria De Filippi è stata un po’ la madrina di tanti piccoli/e che sono nati dall’amore di giovani ragazzi e ragazze che si sono conosciuti nel suo programma.

Pensiamo per esempio a Claudia Dionigi e Lorenzo Riccardi o a Beatrice Valli e Marco Fantini, per menzionare due delle coppie più longeve formatesi nella trasmissione. Il pancione che vi facciamo vedere appartiene però ad un’altra donna, ugualmente amata fuori e dentro il programma. Si tratta proprio di lei.

Il suo pancione cresce: lei bella come non mai

UeD, la bellissima mora presto sarà madre. Il suo pancione cresce a vista d’occhio. Il suo scatto fa sciogliere il cuore di tutti dalla tenerezza. La bella futura mammina è lei, Vittoria Deganello.

Chi non la conosce? L’abbiamo vista come corteggiatrice dell’ex tronista partenopeo Mattia Marciano qualche anno fa, in una delle edizioni più belle di Uomini e Donne. Lei, che aveva attirato fin da subito l’attenzione dell’affascinante odontoiatra, uscì dalla corte mariana felice e innamorata di lui.

La loro relazione non è però durata a lungo, un fuoco di paglia che si è subito spento. I due ex non si sono più rivisti, ognuno di loro ha percorso strade diverse: nuovi amici, nuova casa e nuovi flirt.

Solo pochi mesi fa, la bella Vittoria è stata protagonista di un gossip che tanto ha infiammato gli animi dei curiosi e degli internauti del web: la Deganello ha intrapreso una relazione sentimentale con Alessandro Murgia, famoso calciatore.

Che cosa c’è di strano, vi starete chiedendo? Nulla, se non fosse che Murgia è sposato e padre di due bambini. Lei, che è stata bollata sui social come la sfascia famiglie, si è ritrovata in pochissimo tempo attaccata su ogni fronte.

Tante ne sono state dette sul suo conto, anche offese e umiliazioni che l’anno profondamente ferita tanto da dover intervenire personalmente sui social per chiedere di placare gli animi e moderare gli attacchi contro la sua persona.

La relazione tra Vittoria Deganello e Alessandro Murgia è finita poche settimane dopo il loro inizio. Ma è qui che arriva la sorpresa: lei qualche settimana fa annuncia la sua gravidanza. Non vuole dire chi è il papà del futuro bambino o bambina che porta in grembo, ma si crede che sia proprio Murgia.

Da ciò che emerge dal profilo Instagram della ex corteggiatrice di Uomini e Donne, Vittoria Deganello ha deciso di continuare la sua gravidanza da sola, circondata dall’affetto dei genitori e dei fratelli.

Il suo bambino o la sua bambina, crescerà in un ambiente amorevole con nonni e tanti zii e zie. Vittoria sembra aver accettato con gioia il dono della maternità e sui social si dimostra bellissima con il suo pancione.

L’ultimo scatto l’avete visto? Davvero splendida. Distesa sul letto, con la pancia scoperta che giorno dopo giorno cresce sempre di più, Vittoria è una meraviglia. Lo scatto ha intenerito tutti. Sicuramente la Deganello sarà una mamma straordinaria.