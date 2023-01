Gratta e Vinci perdenti, se noti questo dettaglio sul biglietto stai buttando soldi

Come riconoscere i Gratta e Vinci perdenti? C’è un dettaglio che si nota ed è stampato sul biglietto: si riconosce in questo modo.

I Gratta e Vinci sono oramai una vera e propria istituzione, si potrebbe dire a livello mondiale. Le stime evidenziano che nella maggior parte dei Paesi nel mondo, la popolazione mette nelle mani di questo cartoncino colorato la fortuna di una vita: si pensa che con un solo euro si possa vincere una somma altissima e cambiare totalmente stile di vita. Le occasioni esistono e in molti hanno avuto la fortuna di vincere tantissimi soldi, ma è anche bene fare attenzione a dei dettagli molto importanti. Alcuni infatti sono biglietti non vincenti.

Gratta e Vinci, si vince sul serio?

Nel momento in cui si acquista un biglietto del Gratta e Vinci ci sono sempre delle speranze. Con un solo tocco di una monetina si spera di trovare la combinazione vincente oppure la scritta che risolverà per sempre i propri problemi finanziari.

In Italia, questo è diventato uno scopo giornaliero per moltissime persone che arrivano anche alla dipendenza. È sicuramente – secondo le stime – il gioco di scommesse più acquistato giornalmente.

Con un solo euro si acquistano Gratta e Vinci con valori minori, per poi andare man mano a salire e tentare la fortuna quella vera e concreta. Tralasciando un attimo il discorso della dipendenza e dei costi sostenuti, chi desidera giocare e provare a vincere dovrebbe stare molto attento ad alcuni importanti dettagli che potrebbero mettere l’accento su un biglietto perdente.

Gratta e Vinci, i biglietti perdenti: i dettagli da notare

Tutti conoscono i Gratta e Vinci, dei cartoncini colorati che nascondono combinazioni vincenti che cambiano spesso la vita. Sono 5,5 milioni i biglietti che vengono acquistati ogni anno e tra questi i preferiti sono il Milionario – Turista per sempre – M’AMA non M’AMA e molti altri ancora.

Come anticipato, questi hanno tutti dei prezzi differenti a seconda anche della vincita promessa, con una partenza da un euro sino a venti euro di costo. Questo è importante proprio perché tutti possano avere la possibilità di giocare a seconda del proprio budget.

È bene evidenziare che non esistono trucchi o formule per vincere o trovare il biglietto che cambia la vita, ma comunque alcuni accorgimenti possono essere presi in considerazione. Alla base della vincita c’è comunque una base di fortuna nel pescare il biglietto super fortunato del giorno.

L’errore che si commette spesso quando si acquista un biglietto è pensare che siano tutti uguali, ma non è così. Il consiglio degli esperti è provare ad aumentare le possibilità di fortuna e vincita.

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli evidenzia che i tagliandi che possono avere una maggiore possibilità di vittoria sono:

10X

Maxi Miliardario

Battaglia Navale

Soldi Cash

Miliardario

Tutti gli altri hanno come dettaglio da non sottovalutare il fatto che non siano molto richiesti, per questo motivo le probabilità di vincita sono minori. Non solo, se il prezzo del biglietto è veramente basso (un euro per esempio) la vincita sarà di pochi euro e ci saranno pochissime possibilità di vincere. Meglio non farsi cogliere impreparati.