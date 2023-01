Grasso dal legno, come rimuoverlo per farlo sembrare quasi nuovo

Il grasso sul legno può essere una vera seccatura. Ecco qualche trucchetto per toglierlo e far sembrare i tuoi mobili e pavimenti pari al nuovo.

E’ fisiologico che mobili e pavimentazioni in legno possano, con il tempo, sporcarsi di grasso soprattutto se sono posti in cucina.

Come si forma il grasso sul legno

I mobili in legno ed il parquet sono bellissimi da vedere e molto funzionali. La loro durevolezza e l’aspetto che comunicano è davvero senza paragoni. Eppure, per mantenerli d’aspetto nuovo più a lungo è necessaria una manutenzione costante. Anche perché, soprattutto se parquet e mobili di legno sono posti in cucina, con il tempo potrebbero sporcarsi di grasso. Quest’ultimo, potrebbe derivare proprio dalle attività quotidiane di preparazione del cibo.

Per fortuna, eliminarlo non è un problema grande in quanto esistono tanti rimedi naturali tramandati, per lo più, dalle nostre nonne. Di seguito te ne spieghiamo qualcuno.

Grasso sul legno: i metodi per eliminarlo

Il primo rimedio per eliminare il grasso dal legno prevede l’utilizzo di ingredienti che si trovano con grande facilità nelle nostre cucine. Stiamo parlando di olio vegetale, unitamente a del bicarbonato di sodio e ad uno spazzolino. Per completare l’opera, ci si può servire di un panno asciutto e pulito.

Per procedere dovrai mescolare dell’olio con il doppio del bicarbonato di sodio. Lo scopo è quello di ottenere un composto cremoso. Lo spazzolino da denti servirà, appunto per poter applicare la soluzione sul legno. Strofina con lo spazzolino, anche in tutti gli interstizi dove si è accumulato più grasso, al fine di rimuoverlo. La superficie, dopo questa operazione, andrà pulita con l’aiuto del panno. Il bicarbonato di sodio si rivelerà un ottimo sgrassante. In alternativa, può essere adoperato anche messo su una spugna morbida da strofinare sulle superfici.

Il secondo metodo di rimozione del grasso dal legno prevede, invece, l’uso di un altro ingrediente di uso molto comune: l’aceto bianco che è notoriamente utilizzato per le pulizie domestiche. Per pulire il legno immergi un panno pulito nell’aceto e passalo sugli stipetti e tutte le altre superfici in legno che necessitano di essere pulite.

Se i vostri mobili e i vostri pavimenti sono di un legno pregiato, sarebbe meglio testare il prodotto prima su una porzione e poi procedere. Il legno, inoltre, dovrebbe essere curato periodicamente con dell’olio curativo per preservarne la bellezza. Alcuni olii sono in grado anche di fare da film protettivo contro grasso e unto.

Inoltre, bisogna ricordare che, per evitare gli accumuli di grasso e quindi l’utilizzo di rimedi più aggressivi e drastici, sarebbe meglio procedere giorno per giorno alla pulizia dei mobili e dei pavimenti in legno. Come? Servendosi del banale sapone e va bene anche quello che si usa per i piatti.