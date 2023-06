Meteo: svolta estiva? Si prepara il grande caldo

Meteo verso un cambio radicale. Dopo un lungo periodo perturbato con piogge frequenti, si scorge la possibilità di una prima fase di tempo più stabile e caratterizzata dal ritorno dell’anticiclone. Questa settimana, probabilmente, segnerà anche la lunga fine di una fase caratterizzata da piogge persistenti.

Tra il 20 ed il 22 giugno 2023, potremmo aspettarci l’arrivo di un’ondata di caldo estivo. Tuttavia, come accade in qualsiasi previsione a lungo termine, è fondamentale tenere presente che le situazioni possono evolvere.

In ogni caso, in base alle attuali proiezioni termiche, sembra che le temperature elevate siano imminenti. Questa volta, non sono emerse smentite come in passato, il che significa che le probabilità che si verifichi un periodo di caldo intenso stanno aumentando.

Meteo, seconda parte della settimana

Con l’avvicinarsi della seconda parte della settimana ci prepariamo a un’inevitabile e intenso peggioramento delle condizioni atmosferiche.

È ormai confermato da numerose autorità meteorologiche internazionali che, concordano, sul fatto che un vortice di bassa pressione proveniente da ovest sarà il catalizzatore di questo cambiamento meteorologico. Inoltre, si prevede che l’aria fresca proveniente dai quadranti orientali contribuirà ad intensificare ulteriormente la situazione.

Questo peggioramento potrebbe avere un impatto significativo sulla nostra Penisola, portando con sé una serie di effetti meteorologici avversi. È probabile che si verifichino precipitazioni intense, accompagnate da raffiche di vento vigorose e una sensibile diminuzione delle temperature. Inoltre, potrebbero formarsi temporali e fenomeni di grandine in alcune zone.

Meteo, cosa accadrà

Dopo un periodo di instabilità meteorologica, ci troveremo di fronte a una situazione ancora più complessa: l’arrivo imminente di una perturbazione organizzata. Si tratta di una tipica depressione autunnale, caratterizzata da nuvole dense, piogge persistenti e violenti temporali che potrebbero interessare molte regioni del nostro paese.

Secondo gli output modellistici, questa perturbazione colpirà diverse zone italiane tra il 14 e il 16 giugno, come evidenziato precedentemente in un articolo, portando con sé abbondanti precipitazioni e tempeste violente.

In particolare, le regioni del centro e del sud saranno le più colpite da questo maltempo intenso, mentre nel nord si prevede un’instabilità meno organizzata.

Le condizioni atmosferiche avvolgeranno ampie aree del territorio nazionale, causando disagi e possibili complicazioni. Durante il passaggio di questa perturbazione, ci aspettiamo un aumento significativo delle precipitazioni, che potrebbero essere accompagnate da fulmini, tuoni e raffiche di vento.

Maltempo anche nel prossimo weekend

Il destino meteorologico continuerà a riservarci sorprese sgradevoli per gli amanti del sole e della stabilità, poiché le avverse condizioni atmosferiche non si placheranno facilmente.

Durante il prossimo fine settimana, precisamente tra il 17 e il 18 giugno, un nuovo nucleo di aria fresca scivolerà inesorabilmente dai Balcani verso il centro e il sud Italia, portando con sé un ulteriore calo delle temperature, temporali intensi e rovesci improvvisi.

Previsioni meteo giorno per giorno

Oggi, mercoledì 14 giugno: un’area di bassa pressione si avvicinerà lentamente da ovest, portando con sé il rischio di maltempo intenso al centro e alle isole maggiori.

Nel corso della giornata, ci aspettiamo episodi di instabilità sparsi anche al nord. Questa situazione si estenderà verso il sud nel corso della serata.

Meteo domani

Giovedì 15 giugno: la depressione si farà sentire in modo più incisivo sul centro e il sud Italia. I temporali intensi e stazionari saranno all’ordine del giorno, soprattutto nelle regioni interessate. Anche al nord si verificheranno fenomeni, soprattutto nel Nordest. È probabile che le temperature scendano in modo significativo.

Evoluzione 16 giugno

Venerdì 16 giugno: un nucleo di aria fresca proveniente dai Balcani si abbatterà sull’Italia, portando con sé un’ulteriore instabilità atmosferica da nord a sud. Le zone interne e collinari saranno particolarmente colpite da temporali e fenomeni meteorologici intensi. Inoltre, si prevede un significativo calo delle temperature in tutto il paese.

Tendenza weekend

Mentre ci avviciniamo al fine settimana, il contesto meteorologico sarà relativamente stabile sia al Nord che al Sud. Tuttavia, alcune insidie temporalesche potrebbero ancora colpire l’arco alpino più orientale, a causa di deboli correnti d’aria fresca in quota.

Sarà importante monitorare attentamente le temperature, poiché si prevede un aumento generale in tutto il Paese, assumendo caratteristiche tipicamente estive.

Anche la Domenica non sarà da meno, poiché il sole sarà padrone sin dal mattino e splenderà praticamente indisturbato su tutti i settori. Tuttavia, occorrerà fare attenzione nel pomeriggio, quando i rilievi, specialmente quelli alpini, saranno soggetti ad improvvisi annuvolamenti che potrebbero portare localmente a brevi piovaschi isolati.

Dal punto di vista termico, è degno di nota un ulteriore aumento delle temperature nelle regioni del Sud e in Sicilia, dove l’afflusso di aria calda proveniente dal Nord Africa potrebbe risultare ancora più evidente.

Meteo, svolta verso l’estate?

In generale, il fine settimana si preannuncia come un periodo di transizione verso una situazione meteorologica più estiva, con un clima che si adatta alla stagione. Sarà importante seguire gli aggiornamenti e tenere d’occhio le eventuali variazioni che potrebbero influenzare le condizioni atmosferiche in queste due giornate.