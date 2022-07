In Gran Bretagna fervono i preparativi per eleggere il nuovo leader dei tories, il partito conservatore. A metà di questa settimana rimarranno in lizza solo due dei cinque candidati.

Durante il mese di agosto si contenderanno il voto di 200.000 iscritti. Il 5 settembre verrà svelato il nome del nuovo Primo Ministro del Regno Unito. Durante la prima settimana delle primarie alla guida del Partito conservatore britannico, è stato ancora possibile sentire da alcuni candidati brindisi all’unità, appelli per una competizione leale in cui prevalesse il rispetto tra i compagni conservatori e impegni solenni a non entrare in gioco sporco.

La Gran Bretagna pronta a trovare il sostituto di Johnson

Durante la settimana in cui sarà deciso il nuovo leader dei conservatori – probabilmente mercoledì – i due dei cinque candidati alla sostituzione di Boris Johnson che passeranno alla fase successiva, e misureranno le proprie forze davanti a 200.000 iscritti al partito, non hanno mantenuto nessuno dei buoni propositi iniziale di non farsi la guerra a colpi bassi.

L’ex ministro dell’Economia Rishi Sunak —ancora il favorito in gara—; il ministro degli Esteri Liz Truss; il Segretario di Stato al Commercio, Penny Mordaunt; il Segretario di Stato per il governo municipale, Kemi Badenoch; e il presidente della commissione parlamentare per gli affari esteri, Tom Tugendhat —forse il più rispettoso del resto dei suoi colleghi — hanno cominciato a lanciarsi rimproveri e attacchi personali l’uno contro l’altro.

Il nemico da abbattere, per la maggior parte di loro, è Sunak, per via del suo aumento delle tasse, che la pandemia e il suo enorme costo potrebbero giustificare, ma che in un contesto di rivalità ideologica tra conservatori è un peccato da rimproverare e biasimare.Ma le freccette erano puntate anche su Mordaunt, la grande sorpresa del concorso, che occupa la seconda posizione per numero di voti dei suoi colleghi parlamentari conservatori.

La schiuma della sua popolarità ha cominciato a calare a causa dei suoi alti e bassi riguardo a una questione così spinosa come l’autodeterminazione di genere. La politica che solo un anno fa affermava in tribuna parlamentare che “una donna trans è una donna e un uomo trans è un uomo” sta ora cercando di qualificare, con dispiacere dei suoi oppositori, una posizione che non gode di molto prestigio in i ranghi conservatori.

“Non credo che gli elettori nel mio collegio elettorale continuerebbero a votarmi più e più volte se pensassero che il mio pensiero è lontano dai sentimenti della maggioranza”, ha cercato di risolvere la questione nel secondo dibattito tra candidati, tenutasi questa domenica sulla rete ITV. Ha già avuto difficoltà a sfuggire a un problema così spinoso nel primo incontro televisivo tra le speranze di venerdì scorso.

Il grande favorito rimane sempre Rishi Sunak

Badenoch, di origine nigeriana e furioso difensore della Brexit, è stato il più duro con Mordaunt su questo argomento, con tono quasi condiscendente per una politica che molti colleghi vedono ancora verdissima: “Non la chiamerei bugiarda, ma penso che è possibile che, in alcune delle cose che ha detto o promosso in passato [come ministro], non abbia capito cosa stava firmando, perché è una questione molto complessa”, ha detto questo fine settimana a proposito delle contraddizioni espresse dalla sua rivale.

Sunak v. Truss, per il suo passato liberaldemocratico e anti-Brexit; Truss contro Sunak, per la sua debolezza nell’affrontare la minaccia rappresentata dalla Cina; Mordaunt contro Sunak per non aver abbassato le tasse; Tugendhat v. Mordaunt per non essere stato in grado di fornire un singolo dettaglio dei suoi piani finanziari. “Quando spiegherai ai cittadini quali sono i tuoi piani?” Ha cercato di metterla all’angolo nel dibattito. La prima fase di queste primarie si decide infatti nei corridoi del Parlamento.

I deputati del gruppo conservatore della Gran Bretagna voteranno ancora questo lunedì e il candidato con il minor consenso sarà eliminato. Così, giorno dopo giorno, fino a mercoledì ne restano solo due. I parlamentari trasferiscono il loro sostegno in modo strategico, e anche per preservare i propri interessi personali. Dibattiti o discorsi televisivi non sono fattori che possono alterare drasticamente le aspettative della concorrenza.

Una settimana e due dibattiti dopo, Sunak ha ancora un solido vantaggio che suggerisce che sarà tra gli ultimi due. Mordaunt e Truss, due scommesse chiare e solide all’inizio della scorsa settimana, rischiano, ancora esiguo, di sgonfiarsi. Badenoch, per il quale pochi hanno dato una sterlina quando ha lanciato la sua candidatura, resiste con forza imprevista.

E Tugendhat, il candidato più identificato con l’ala moderata del partito – e meno contento della Brexit – è riuscito a raccogliere buone impressioni nei dibattiti, confrontando il suo passato militare e la sua integrità personale con un passato di bugie e scandali di Johnson.

Gli ultimi voti, tuttavia, suggeriscono che potrebbe essere il primo a cadere. Durante un mese di agosto che si prevede sarà caldo in termini di clima ed economia – sono già stati annunciati scioperi nel settore pubblico che chiedono un aumento salariale che risponda all’inflazione galoppante – gli affiliati conservatori potranno incontrare e ascoltare i due candidati che rimangono in piedi ed esprimono il loro voto per corrispondenza.

Il 5 settembre, un giorno prima dell’apertura della nuova sessione del Parlamento, verrà annunciato il nome del nuovo – o nuovo – Primo Ministro della Gran Bretagna.