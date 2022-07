Russell Crowe al Colosseo con la sua famiglia: “Ecco il mio vecchio ufficio”

La star di Hollywood Russell Crowe si è concesso una vacanza in Italia, a Roma, dove ha portato tutta la sua famiglia a vedere il set del suo film più celebre: Il Gladiatore. Ecco la sua visita al Colosseo.

Russell Crowe è uno degli attori più in vista del panorama hollywoodiano: negli ultimi decenni, sono stati tantissimi i suoi successi cinematografici, film che sono diventati leggenda.

Tra questi Il Gladiatore, kolossal di Ridley Scott, ambientato nell’Antica Roma. In quei luoghi, in questi giorni, l’attore ha portato la sua famiglia.

Russell Crowe, nel 2000 quindi ben 22 anni fa, ha interpretato il gladiatore Maximus, nell’iconico film di Sir Ridley Scott Il Gladiatore. In questi giorni, la star ha deciso di tornare alle sue radici, ben due decenni dopo, con i suoi figli al seguito.

Infatti Crowe si trova a Roma, in vacanza, e ha portato la sua famiglia a vedere il Colosseo, famosissimo monumento romano in cui è ambientato anche il famoso film. All’interno dell’imponente struttura, infatti, i gladiatori combattevano cercando di sopravvivere.

Condividendo uno scatto di sé stesso e di un bel gruppo, tra cui la sua ragazza Britney Theriot, 31 anni, e i suoi figli Charles, 18 anni, e Tennyson, 16, fuori dall’antico anfiteatro, ha scherzato: “Porto i bambini a vedere il mio vecchio ufficio”.

Taking the kids to see my old office pic.twitter.com/uySmnOWHvo

— Russell Crowe (@russellcrowe) July 18, 2022