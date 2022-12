Bonus bollette 1000 euro, regalo a questi cittadini italiani: ecco come averlo

Bonus bollette 1000 euro: in arrivo il regalo natalizio per questi cittadini italiani. Ecco quali sono i requisiti necessari per vedersi erogato il bonus bollette 1000 euro.

Con l’emergenza energetica in atto le famiglie e le imprese italiane hanno difficoltà a fronteggiare il salasso in bolletta. L’Esecutivo è intervenuto erogando due bonus statali, uno da 200 euro ed un’indennità una tantum pari a 150 euro. oltre alle iniziative statali, anche le Regioni ed i Comuni sono scesi in campo per sostenere economicamente i nuclei familiari, che non riescono a fronteggiare la stangata.

I prezzi dell’energia elettrica e del gas stanno subendo continui rincari a seguito del perdurarsi della guerra in Ucraina, delle mosse speculative da parte degli operatori internazionali e della ripresa dei consumi a seguito della fine del periodo pandemico. Adesso spunta un nuovo aiuto regionale a fondo perduto per i residenti non metanizzati di una regione meridionale.

Bonus gas: i bonus sociali

Il Governo ha previsto un interessante bonus sociale bollette energetiche per tutti coloro che hanno un ISEE fino a 12 mila euro, che dovrebbe essere aumentato a 15.000 euro, a partire dal primo gennaio 2022. Per le famiglie con almeno 4 figli, il bonus sociale gas spetta a tutti i nuclei familiari che hanno un ISEE di importo inferiore ai 20 mila euro. Inoltre, il bonus gas spetta anche a tutti coloro che percepiscono il Reddito o la Pensione di Cittadinanza.

Bonus Gas 1000 euro per i “non metanizzati”: via alle domande dal 5 dicembre

Oltre ai bonus gas sopra riportati c’è un altro interessante bonus che spetta ai c.d. “non metanizzati”. Si tratta di un’interessante iniziativa che spetta ai residenti della Basilicata. Per tutti coloro che non hanno un PDR attivo potranno presentare la domanda per richiedere il Bonus 1000 euro.

Lo stesso Presidente della Regione Basilicata ha espresso tutta la sua soddisfazione per questa interessante iniziativa strategica volta a supportare la popolazione residente in Basilicata e non metanizzata. Il Governatore Bardi sottolinea è possibile accedere al contributo regionale studiato ad hoc per i residenti lucani senza PDR.

Il contributo Bonus 1000 euro per i non metanizzati consente di acquistare ed installare impianti di produzione energetica o termica alimentati da sistemi di accumulo di energia o da fonti rinnovabili. Questo contributo regionale spetta anche per le parti comuni all’interno degli edifici condominiali e può arrivare fino ad un tetto massimo di diecimila euro.

Bonus 1000 euro per i non metanizzati della Basilicata: quanto copre la misura?

Il contributo regionale previsto per i non metanizzati della Basilicata copre fino al 100 % della spesa oggetto di ammissione ed è cumulabile con altre misure di sostegno economico.

Finalmente dopo anni di promesse da parte delle amministrazioni regionali che si sono susseguite nel tempo, finalmente è in atto una vera e propria rivoluzione energetica per i lucani non metanizzati.

Bonus 1000 euro per i lucani non metanizzati: quando presentare la domanda?

A partire dal 5 dicembre i residenti lucani senza PDR attivo possono presentare la domanda per richiedere il Bonus 1000 euro per i non metanizzati. Come chiarito dal bando pubblicato sul sito istituzionale della Regione Basilica la domanda può essere presentata fino alla fine dell’anno 2023 o fino all’esaurimento delle risorse stanziate.