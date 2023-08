Graffi sulle porte di legno, come rimediare in un istante: non ne vedrai più di nuovo

Può capitare di trovare dei graffi sulle proprie porte in legno. Per fortuna, esiste un rimedio naturale e casalingo per ovviare al problema. Scopri quale.

I graffi sulle porte di legno possono essere causati, ad esempio, da disattenzioni che capitano soprattutto se in casa si hanno dei bambini.

Graffi sulle porte di legno: perché accade

Il legno è il materiale prediletto per realizzare porte e portoni. Purtroppo, però, non è un materiale esente da graffi che si vanno a creare in momenti di disattenzione, incuria o perché ci sono bambini in casa.

I graffi sulle porte di legno possono verificarsi anche se il legno è molto buono. I graffi, però, possono essere dovuti anche al tempo che passa e all’usura. Basterebbe guardare il legno un po’ più da vicino per notare immediatamente qualche imperfezione anche sulla porta di legno più curata.

Del resto, il legno essendo un materiale naturale, avrebbe necessità di una cura quasi annuale con prodotti specifici per il legno. Ciò vale per le porte come per gli infissi e tutti quegli elementi in legno che subiscono intemperie e che non vogliamo si rovinino ma resistano al tempo.

Per fortuna, esiste un rimedio della nonna poco costoso ma sicuramente molto efficace che ti permetterà di nascondere i graffi presenti sulla tua porta di legno. Vediamo come metterlo in pratica e cosa occorre.

Come eliminarli

Per le porte in legno massiccio di colore marrone, il trucco della nonna per eccellenza prevede l’utilizzo di un ingrediente insolito ma che si trova in tutte le cucine: i fondi del caffè.

Prima però, devi controllare i graffi presenti sul legno. Sì perché se si tratta di graffi superficiali, questi ultimi possono essere trattati con del semplice olio d’oliva da mettere su un batuffolo di ovatta e passare sul graffio che vedrai sparire dopo qualche passata. Ciò accade perché l’olio nutre il legno e riempie il graffio eventuale.

Se i graffi sono più profondi e il legno di colore marrone, potrai servirti dei fondi del caffè. Per utilizzarli è necessario metterli in una ciotolina a cui verrà aggiunta dell’acqua calda. Alla mistura che si verrà a creare dovrai aggiungere un cucchiaio di olio di semi di lino. Dopo aver mescolato, otterrai un composto granuloso che dovrai spalmare sul graffio e lasciare agire per almeno una mezz’ora. Trascorso il tempo necessario, dovrai passarci su con una spugna.

Vedrai che il graffio è minimizzato se non sparito del tutto grazie al potere nutriente e colorante del caffè. Dopo, per tutelare il legno, fai una passata di cera d’api, il miglior alleato del legno soprattutto se scelto con ingredienti naturali al 100% e priva di additivi. Provare per credere!