Questo lucida tutti i mobili in legno opacizzato: 10 volte più forte della cera d’api

Mobili in legno opacizzato, come lucidarli? Dimentichiamo la cera d’api e usiamo solo questo prodotto impensabile.

Scegliere dei mobili in legno significa lasciarsi andare nella scelta di pregio, con distinzione netta tra piacere e arredamento vero. Oggi questi mobili vengono creati al fine che siano funzionali, con una tipologia di essenze particolari e durevoli nel tempo. Non solo, il legno opacizzato è studiato appositamente per poter vivere i mobili senza aver timore di rovinarli. Nel momento in cui è richiesto farli tornare alla luminosità naturale delle essenze, cosa usare? Dimenticate per un momento la cera d’api per adottare un solo prodotto.

Mobili in legno opacizzato, come vanno curati?

Se i casa ci sono molti mobili in legno opacizzato è bene conoscere a fondo l’essenza protagonista e anche il tipo di trattamento riservato al mobile. Se sono laccati, oliati oppure cerati dovranno avere un trattamento completamente differente per non rovinarli durante l’uso.

Anche se si cerca di fare attenzione giorno dopo giorno, diventa normale rovesciare qualche liquido oppure graffiare le superfici. Non solo, con il tempo il legno può perdere la sua naturale brillantezza e sarebbe un peccato non ritrovala con i prodotti idonei.

Tra i più grandi nemici del legno troviamo l’acqua in eccesso, che non andrebbe mai usata per la pulizia. La struttura del legno tende a gonfiarsi, macchiarsi e cambiare il suo colore.

Per questo motivo questo elemento naturale non gradisce l’umidità e l’acqua, perché in poco tempo perderebbe tutta la sua naturale bellezza e brillantezza.

I mobili se laccati hanno come caratteristica principale il rivestimento, che è studiato per contrastare ogni tipo di agente esterno. Ideale se in casa ci sono dei bambini o delle persone maldestre, che possono rovinare direttamente le superfici del legno.

Da non sottovalutare la tecnica che usa per pulire i mobili in legno, cercando di eseguire sempre dei movimenti circolari delicati lungo gli anelli e poi pian piano in tutta la superficie.

Lucidare i mobili in legno con un solo prodotto

La maggior parte delle persone utilizza la cera d’api per lucidare i mobili in legno opacizzando, ridando loro la brillantezza di sempre. Gli esperti del pulito consigliano un prodotto che non è specifico per il legno, ma funzionale sino a 10 volte in più.

Stiamo parlando di un prodotto che si chiama Pronto – o similare – per le superfici che serve ad eliminare la polvere, donando al legno quella sua luminosità di sempre completamente naturale. Come usarlo? Spruzzare su tutta la superficie e lasciare agire per circa 10 minuti.

Subito dopo passare un panno morbido e pulito distribuendolo e facendolo penetrare all’interno dell’essenza.

In un solo passaggio il legno opacizzato risulterà essere pulito, come nuovo e luminoso con tutte le nuance che brillano e cambiano colore a seconda della luce.