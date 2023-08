Cosa non dovresti mai pulire con il bicarbonato: la lista è più lunga del previsto

Pulire fa parte delle mansioni quotidiane casalinghe e molto spesso ci affidiamo all’efficacia del bicarbonato di sodio, ma non per tutto va bene.

Molto spesso, abbiamo la credenza che con il bicarbonato di sodio riusciamo a pulire bene molto bene qualsiasi cosa. Tuttavia, gli esperti del pulito hanno affermato che per ogni cosa esiste il suo prodotto altrimenti il rischio è di rovinare qualcosa. Ecco la lista di cose da non pulire con il bicarbonato di sodio.

Il bicarbonato di sodio, ottimo per le pulizie della casa

A volte oltre a spendere molti soldi su prodotti per la pulizia della casa non siamo nemmeno soddisfatti di quello che ci hanno proposto. Infatti, è risaputo che non c’è rimedio migliore del bicarbonato di sodio che oltre ad essere un prodotto naturale è anche ottimo per la pulizia. Per questo motivo, in ogni casa non dovrebbe mai mancare.

I motivi ve li abbiamo detti e sono principalmente due: si tratta di un prodotto naturale ed economico. Utilizzandolo si eviteranno anche eccessivi sprechi e utilizzi di prodotto industriali e chimici. Tuttavia, si ha la credenza che può essere impiegato per ogni cosa, superficie o oggetto. In realtà, non è proprio così.

La pulizia è il miglior impiego del bicarbonato di sodio, ma ha altri infiniti utilizzi e la maggior parte delle persone sono soddisfatte dei risultati finali. Noi lo conosciamo come bicarbonato di sodio, ma non è altro che sale di sodio dell’acido carbonico. Parliamo inoltre, di una sostanza presente in natura e quindi non nocivo.

Molti però, non sanno che il suo utilizzo è vario, ma non dovrebbe essere impiegato proprio per tutto. Vediamo insieme quali sono le superfici da non pulire con il bicarbonato di sodio.

Superfici che non andrebbero pulite con questo prodotto

Le prime due superfici da evitare di trattare con il bicarbonato è la pietra e il marmo. Il bicarbonato è un prodotto abrasivo e con il suo utilizzo potrebbe andare a graffiare la pietra, il marmo, la pietra naturale e il granito. Oltre a ciò, potrebbe penetrare nella superficie stessa e alterarne il colore.

Se si decidesse di pulire questa superficie, esistono in commercio i prodotti formulati appositamente per tali superfici. Altro metodo, molto più economico e naturale è quello di utilizzare un panno umido di acqua. Lo stesso discorso va fatto anche per il legno, sempre perché il bicarbonato è abrasivo in particolar modo se viene utilizzato con il panno ruvido o con una spazzola.

Anche l’acciaio inossidabile non andrebbe pulito con il bicarbonato di sodio in quanto è un materiale facile da pulire e resistente, ma lascia macchie e aloni su tutta la superficie. In questo caso bisognerà utilizzare acqua e aceto o prodotti specifici.

Altre superfici da non pulire con il bicarbonato

Persino gli oggetti in oro non andrebbero trattati con il bicarbonato di sodio in quanto il materiale si indebolisce e si danneggiano. Per tali oggetti sarebbe meglio utilizzare un po’ di acqua saponata. All’interno di una bacinella potrete mettere del sapone e immergere gli oggetti, far agire il tutto e risciacquare avendo la cortezza di asciugarli bene.

Anche l’alluminio viene rovinato dal bicarbonato e in questo caso troveremo delle macchie nere o comunque più scure sulla superficie. Quindi è bene evitare di utilizzarlo per la pulizia di pentole, utensili in alluminio e padelle. Per pulire ciò si possono utilizzare altri rimedi naturali come ad esempio il sapone di Marsiglia.

Per cosa è un buon alleato il bicarbonato di sodio? Questo prodotto naturale è molto amato dagli amanti delle pulizie perché ha molteplici funzioni come ad esempio l’eliminazione dei cattivi odori, per la pulizia del forno, per pulire a fondo e in maniera efficace i pavimenti, per la pulizia di materassi, tende, tappeti e divani, per il bucato in lavatrice e per allontanare animali fastidiosi come ad esempio le formiche e zanzare.

Ma non solo. Anche per pulire tubi e scarichi è un ottimo prodotto. Insomma, la sua funzione è davvero varia e vasta, ma bisogna fare attenzione perché non con tutto funziona. Anzi si rischierà di rovinare il materiali di ciò che si sta pulendo.