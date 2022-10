Puzza di urina dal water, come togliere i cattivi odori: basta 1 pizzico

Ecco come eliminare l’odore di urina nel water con un pizzico di questo ingrediente naturale.



Odore di urina: quante volte lo abbiamo sentito e con sdegno abbiamo pensato che non volevamo più sentirlo.

Pensiamo per esempio anche a quel fastidioso odore di fogna che spesso arriva e non sappiamo nemmeno il perché a volte.

Se si pensa al perché, in realtà, possiamo dirvi che spesso la causa è da associare all’acqua nel water. Dal momento che non è molta non riesce a fungere da protezione. Questo significa che ristagnerà nel water e l’odore arriverà direttamente dal tubo di scarico che sicuramente non è uno dei posti più profumati.

Alla base però possono esservi anche altre motivazioni: ma cosa si può fare per eliminare i cattivi odori? Cosa si può fare per allontanare quell’odore di urina che sembra proprio non voler andarsene via? Per trovare una risposta a questa domanda continuate pure a leggere qui di seguito.

Cosa fare per profumare il nostro bagno

Come abbiamo accennato poco fa, spesso dal nostro water arrivano dei fastidiosi e cattivi odori. Urina, fogna e chi più ne ha più ne metta. Insomma possiamo essere inondati da tutto questo e il fastidio può essere davvero immenso.

Allontanare i cattivi odori in questi casi è lo scopo principale: l’obiettivo assoluto. Per fare questo spesso utilizziamo i profumatori automatici. Insomma chi di voi non li ha mai utilizzati!

Con uno spruzzo questi sono in grado di emanare un profumo niente male. C’è chi utilizza anche le candele profumate che basta accendere in bagno, per esempio.

Parliamo sicuramente di tutti quei metodi che spesso sono utilizzati proprio per godere di un buon odore, ma non sono sicuramente utili se si parla di voler dare profumo al water del proprio bagno. Dunque se il nostro obiettivo è questo dobbiamo sicuramente ricorrere ad altri rimedi. Di che rimedi parliamo?

Rimedi utili per eliminare cattivi odori nel water

In linea di massima possiamo ricorrere a delle pastiglie profumate che possono essere acquistate o create da noi stessi. A tal proposito possiamo usufruire dello stampo per il ghiaccio che abbiamo a casa: dopo aver messo l’acqua all’interno aggiungete anche delle gocce di limone.

Non solo, mettete anche un po’ di acqua di rose e di lavanda.

Successivamente inserite il tutto nel congelatore e dopo circa un’ora avrete i vostri cubetti profumati che potrete anche mettere nel vostro water. Vedrete che grazie alla differenza di temperatura i cubetti si scioglieranno e così il vostro water profumerà davvero.

Ovviamente non dovrete andare in bagno se prima tale cubetto non si sarà sciolto. Altrimenti nulla di quello che avete fatto avrà senso e non potrete raccogliere i vostri risultati.

E il vostro water non profumerà!

Un pizzico di bicarbonato: come utilizzarlo?

Per allontanare cattivi odori di pipi o di fogna potete anche utilizzare un pizzico di bicarbonato. Si sa questo è un ottimo alleato se si tratta di disinfettare, ma non solo.

Nel caso in cui il vostro water dia problemi di cattivi odori basterà prendere un pizzico di bicarbonato e metterlo in una pentola con dell’acqua bollente.

Se volete potete anche aggiungere un pizzico di sale: grazie a questo mix non solo riuscirete a tener puliti i tubi grazie all’acqua bollente, ma eliminerete i cattivi odori dello scarico grazie proprio al bicarbonato di sodio.

Insomma come potete vedere un pizzico di bicarbonato può sicuramente fare una grande differenza se si parla di cattivi odori e non solo. Cosa aspettate? Il vostro water sicuramente vi ringrazierà.