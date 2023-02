Gorizia, inverte senso di marcia sull’A34: un morto e un ferito

Intorno alle ore 11.30 di questa mattina è avvenuto un incidente mortale lungo l’autostrada A34, nei pressi di Villesse, in provincia di Gorizia. Dalle prime ricostruzioni, un automobilista inverte il senso di marcia percorrendo un tratto contromano per una decina di secondi circa. Il bilancio è di uno scontro frontale dove una persona è deceduta e l’altra è ricoverata in gravi condizioni.

Nell’impatto sono stati coinvolti altri 3 veicoli, ma fortunatamente le altre persone non sarebbero in fin di vita nonostante abbiano riportato delle ferite importanti.

Lo scontro frontale in provincia di Gorizia

Nella tarda mattinata di oggi, lungo il tratto autostradale nei pressi di Villesse, in provincia di Gorizia si è verificato un incidente mortale subito dopo uno scontro frontale tra due veicoli, i quali hanno coinvolto nell’impatto altre tre automobili.

Ad avere la peggio le vetture che si sono schiantate. Il bilancio è di una persona deceduta e l’altra è ricoverata in gravi condizioni. Altre tre vetture sono rimaste coinvolte nell’incidente ma fortunatamente le persone estratte dalle lamiere non sono in fin di vita nonostante siano state portate in pronto soccorso d’urgenza.

Da una prima ricostruzione un’automobilista, per cause ancora da accertare, ha invertito il suo senso di marcia dirigendosi contromano lungo l’autostrada A34.

La ricostruzione dell’incidente mortale

Poteva avere dei risvolti ancora più gravi l’incidente frontale avvenuto questa mattina intorno alle ore 11.30 quando una Toyota Yaris improvvisamente ha invertito il senso di marcia, entrata da Villesse in direzione Casello e dopo meno di un chilometro si è schiantata frontalmente contro un’Audi A6 nella corsia di sorpasso.

Dalle prime indiscrezioni, l’impatto è avvenuto poco prima del piazzale della barriera che collega il tratto autostradale A34 con A4. Immediati i soccorsi della Sores, i quali sono giunti sul posto con l’ambulanza e l’automedica proveniente da Gradisca D’Isonzo, un’ambulanza da Cormons e anche l’ausilio dell’elisoccorso.

Per estrarre prontamente le persone ferite dalle lamiere si è reso necessario anche l’intervento dei vigili del fuoco. Invece le forze dell’ordine non hanno provveduto a interrompere il traffico veicolare poiché lo schianto è avvenuto sul cavalcavia in corrispondenza dell’uscita dai centri commerciali.

Sono state apportate solamente delle modifiche temporanee sulla viabilità ordinaria in maniera tale da prendere i rilievi per capire l’esatta dinamica dell’incidente autostradale di questa mattina dove un’automobilista è deceduto e l’altro, invece, è ricoverato in gravi condizioni a causa dello scontro frontale avvenuto intorno alle 11.30 in provincia di Gorizia, nel tratto autostradale di Villesse.