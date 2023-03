In occasione delle Festa della Donna, che cade l’8 marzo, Google ha realizzato un doodle ad hoc per celebrare tale ricorrenza.

Il motore di ricerca di solito commemora gli anniversari di personaggi famosi o date chiave come oggi con la decorazione delle lettere del suo logo.

Google Doodle per la Festa della Donna

Questo mercoledì, Google ha creato – ancora una volta – uno speciale doodle per il proprio motore di ricerca. Il gigante tecnologico, infatti, celebra tale ricorrenza storica, commemorandola con una illustrazione in cui predomina il colore viola.

Il doodle di Google funge da sostituzione temporanea del logo, presente sulla pagina web principale del motore di ricerca che, di solito onora feste, persone, eventi o particolari successi.

Questo 8 marzo, se ci colleghiamo alla pagina principale del motore di ricerca, vedremo il doodle dedicato alla Giornata Internazionale della Donna che si anima quando tocchiamo il pulsante di ricerca. Viene mostrata, poi, una fila di donne che sono con i pugni alzati.

In questo modo, il gigante di Mountain View fa capire all’utenza, mediante questo segnale tecnologico che c’è ancora molta strada da fare per la tanto attesa parità e che ci saranno manifestazioni e rivendicazioni che avranno come obiettivo il raggiungimento di tale condizione sociale.

Un Doodle molto elaborato

Il motore di ricerca cerca di farci riflettere – in ogni momento – con queste animazioni, essendo oggi uno dei doodle che il motore di ricerca ha sviluppato impiegandoci più tempo, diventando un punto di riferimento sin dalla sua nascita.

Il design di oggi cerca di mostrare la vita quotidiana delle donne e il modo in cui il loro peso si è evoluto nella società.

Today's animated slideshow #InternationalWomensDay #GoogleDoodle transports us around the 🌎 to give a glimpse of women's everyday lives—all connected by the thread of how they show up for themselves, their families, & their communities #IWD → https://t.co/ze4eqYM0oO pic.twitter.com/lbIAD5RZFl — Google Doodles (@GoogleDoodles) March 8, 2022

Mostra donne di tutte le nazionalità del mondo e di diverse professioni: un medico, una designer, una giardiniera, una madre, una meccanica e una fotografa. Pertanto, il Doodle di questo 8 marzo 2023 prova a valorizzare il peso che esercitano le donne nelle diverse professioni della struttura sociale.

Google, d’altronde, una delle aziende leader a livello mondiale, promuove, come ha fatto in anni passati, la richiesta delle donne di ottenere la completa parità con gli uomini. Un design creato dal team dell’azienda per mostrare la vita di tutti i giorni delle donne del mondo.

Nell’immagine di cui sopra, possiamo osservare come si è evoluto negli anni il Doodle che Google ha preparato, di volta in volta, per la Giornata internazionale della donna da quando ha iniziato a celebrare questo giorno sulla sua pagina principale.