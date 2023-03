Un grave incidente è avvenuto sulla strada del litorale a Nord di Roma, a Santa Marinella. I due amici erano a bordo di un’auto. Si sono schiantati con il mezzo contro un muro.

Il 31enne che era alla guida è morto sul colpo, mentre l’amico che era accanto a lui è rimasto ferito ma non è in pericolo di vita.

Santa Marinella, incidente mortale per un giovane

Stavano attraversando la strada sul litorale a nord di Roma, nei pressi del comune di Santa Marinella quando si sono andati a schiantare con l’auto contro un muro. Due gli amici che erano in auto: il 31enne che era alla guida è morto sul colpo, mentre il passeggero è rimasto ferito ma non è in pericolo di vita.

Stando ad una prima ricostruzione, il 31enne alla guida avrebbe perso il controllo del mezzo, andandosi poi a schiantare lungo il muro perimetrale della carreggiata. L’amico, rimasto ferito, ora è ricoverato in ospedale.

L’incidente si è verificato ieri sera intorno alle ore 23.30. Immediatamente intervenuti sul luogo dell’incidente i Vigili del Fuoco per estrarre i corpi dalle lamiere dell’auto. Anche il personale del 118 è arrivato sul posto e non ha potuto fare altro che constatare la morte del 31enne alla guida, mentre il suo amico è stato subito portato in ospedale.

Sul fatto stanno indagando i Carabinieri della locale stazione di Civitavecchia che hanno aperto un’indagine per ricostruire la vicenda. Al momento, i militari dell’Arma non escludono nessuna ipotesi, a partire proprio da quella del possibile colpo di sonno che potrebbe aver colpito il ragazzo alla guida. Ma è alla base anche l’ipotesi dell’alta velocità, se si segue la pista che i due, con molta probabilità tornavano dalla festa di compleanno proprio del 31enne.

L’auto si è andata a schiantare contro un muro

L’auto sulla quale i ragazzi viaggiavano era di media cilindrata. La tragedia si è consumata all’altezza del civico undici di via IV Novembre, nel comune di Santa Marinella, alle porte di Roma. Il conducente ha sbandato e si è andato a schiantare sul muro di cinta che costeggiava la strada. Una carambola che è costata la vita al 31enne.

L’amico che era a bordo con lui, è stato estratto anche lui dai Vigili del Fuoco dalle lamiere dell’auto stessa ed è stato immediatamente trasportato in codice rosso in ospedale, non è in pericolo di vita e, al momento, è ricoverato in prognosi riservata.

L’incidente di Santa Marinella è avvenuto a poche ore di distanza da un altro grave incidente, avvenuto però sull’autostrada A14 fra i caselli di Loreto e Ancona Sud. Nello scontro, fra un camion e un autobus, una persona ha perso la vita. Stando alla prima ricostruzione, anche di questo secondo incidente, il camion ha tamponato il bus che, per fortuna, non aveva passeggeri a bordo. Proprio nell’urto, il conducente del camion ha perso la vita.