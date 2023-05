L’azienda introduce nuove pubblicità su Gmail che risultano decisamente invasive secondo quanto comunicato da molti utenti.

Google ha introdotto in Gmail nuove pubblicità. Anche se alcuni utenti potrebbero non aver ancora notato la differenza, altri si sono lamentati della loro invasività. In questo articolo esploreremo le nuove pubblicità su Gmail e scopriremo se queste siano solo un test da parte di Google o il futuro delle email sponsorizzate.

Google introduce nuove pubblicità in Gmail

Google ha introdotto un nuovo tipo di pubblicità all’interno della casella di posta elettronica Gmail. Queste nuove inserzioni sono state create per essere meno invasive, ma in realtà sono diventate ancor più fastidiose. In precedenza, queste pubblicità erano presenti solo nella scheda Promozioni o nei messaggi spam, ma ora appaiono anche nella casella principale.

Molti utenti hanno notato la differenza e si sono lamentati del fatto che le email sponsorizzate stanno invadendo il loro spazio personale. Sebbene Google abbia dichiarato che queste pubblicità saranno utili agli utenti al fine di trovare offerte pertinenti sul web, molti non sembrano essere d’accordo.

Tuttavia, bisogna considerare che Gmail è un servizio gratuito fornito da Google e questo significa che l’azienda deve cercare modi alternativi per guadagnare denaro. Le pubblicità potrebbero, quindi, essere essenziali per continuare ad offrire ai propri utenti un servizio gratuito, senza alcun costo aggiuntivo.

Nonostante ciò, la maggior parte degli utenti è infastidita dalle continue interruzioni causate da queste nuove pubblicità su Gmail.

Gli utenti non apprezzano le nuove pubblicità invasive su Gmail

Google introduce nuove pubblicità in Gmail, ma gli utenti non sembrano apprezzare la mossa dell’azienda. Con l’aggiunta delle nuove inserzioni pubblicitarie invasive all’interno della posta elettronica di Gmail, diversi utenti hanno espresso il loro disappunto.

Le nuove pubblicità si presentano sotto forma di schede che appaiono nella sezione Promozioni della casella di posta, occupando uno spazio considerevole rispetto alle altre email. Gli utenti si sono lamentati del fatto che queste inserzioni rendono più difficile distinguere tra messaggi importanti e spam promozionale.

Alcuni hanno notato che le pubblicità sembrano essere mirate in base al contenuto delle email degli utenti. Questo ha suscitato preoccupazioni sulla privacy dei dati personali degli utenti.

Nonostante Google abbia dichiarato che le nuove inserzioni pubblicitarie sono ancora in fase sperimentale e che stanno raccogliendo feedback dagli utenti per migliorarle, molti si chiedono se questo test sia veramente necessario o se rappresenti solo un modo per aumentare i profitti dell’azienda a scapito dell’esperienza degli utenti.

Nuove pubblicità su Gmail, un test da parte di Google?

I messaggi pubblicitari sono visualizzati al di sopra della casella di posta in arrivo, invece che sulla destra, come accadeva in precedenza. Questo spostamento non è stato gradito dagli utenti, i quali si sono lamentati per la maggiore invasività degli annunci.

Si tratta, probabilmente, di un test da parte di Google per valutare l’impatto delle nuove posizioni dei messaggi pubblicitari sulle attività degli utenti su Gmail. Tuttavia, molti si chiedono se questo cambiamento sia davvero necessario o se possa essere solo una mossa finalizzata ad aumentare le entrate pubblicitarie del colosso americano.

Non tutti gli utenti vedono negativamente questa novità: alcuni ritengono, infatti, che le nuove posizioni delle pubblicità siano più visibili e pertanto efficaci nella promozione dei prodotti e servizi offerti dalle aziende.

In ogni caso, la questione rimane aperta: sarà interessante vedere come Google affronterà eventuali critiche e rispondere alle richieste degli utenti per rendere il servizio sempre più soddisfacente.

La tracciatura dei pacchi: un’altra novità di Google Mail

Oltre alla pubblicità più visibile, Gmail ha introdotto, di recente, anche il tracking dei pacchi.

Tale funzione permette di seguire il percorso del proprio acquisto dall’inizio alla fine. Fino ad ora, tale servizio era fornito da siti esterni come Poste Italiane o corrieri privati, ma grazie a Gmail la situazione cambia.

Una volta ricevuta l’e-mail di conferma dell’ordine dal venditore online, Gmail analizzerà automaticamente il contenuto del messaggio e individuerà tutte le informazioni relative al nostro acquisto. In questo modo, potremo vedere lo stato della spedizione direttamente dalla casella di posta, senza dover aprire altri siti web.

Per utilizzare questa nuova funzionalità offerta da Google non dobbiamo fare altro che accedere alla casella di posta su Gmail. Troveremo un riassunto delle nostre spedizioni in arrivo nella parte superiore della pagina principale.

Cliccando sull’icona della spedizione, visualizzeremo tutti i dettagli relativi all’invio: dalla data prevista d’arrivo al nome del corriere incaricato.

Questa novità è particolarmente utile soprattutto quando si hanno molteplici ordini in transito contemporaneamente. Grazie a questo strumento, sarà possibile tenere tutto sotto controllo con facilità e rapidità.