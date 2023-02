Solo se versi questa tazza i tuoi fiori resteranno rigogliosi per 3 anni: risultato assicurato

Per avere dei fiori rigogliosi e belli per tre anni, basta una sola tazza con questi ingredienti: il metodo dei vivaisti funziona subito.

Avere un giardino fiorito o un terrazzo che esplode di colori e profumi è semplicemente bellissimo, ma bisogna anche essere in grado di conoscere e curare le piante. Le tipologie sono tantissime, così come le loro necessità sempre diverse e – non sempre – facili da adottare. I giardinieri esperti vogliono svelare un piccolo segreto, perché con una sola tazza di fertilizzante naturale si può ottenere moltissimo.

A cosa serve il fertilizzante per le piante?

Il fertilizzante, meglio ancora se naturale, si compone di una serie di sostanze nutritive per la pianta. Di norma è ricco di calcio, potassio, zolfo e tutte sostanze nutritive per il terreno, aiutando la pianta a crescere sana e avere dei fiori bellissimi.

Il terreno deve essere fertile, nutrito e idratato a dovere fornendo alla pianta tutto ciò di cui ha bisogno per lo sviluppo e il sostentamento.

Le funzioni di un fertilizzante possono essere riassunte come segue:

Concimare il terreno

Nutrire a fondo il terreno

Aiutare in caso germi, batteri e anomalie della pianta.

In linea generale, il fertilizzante deve essere aggiunto al terreno in periodi dell’anno che variano a seconda della tipologia della pianta. Qualsiasi siano gli ingredienti utilizzati, questo prodotto aiuta il pH del terreno e nutre in profondità passando dalle radici.

Ci sono fertilizzanti chimici, ma è anche possibile preparli in casa con l’aiuto di un ingrediente ricco di nutrienti essenziali per le piante.

Fiori rigogliosi con questo fertilizzante naturale

Sono i giardinieri esperti che hanno voluto svelare una ricetta particolare che prevede l’uso di un ingrediente. Questo è un frutto conosciuto e molto amato, di solito usato da gustare da solo o per la preparazione di dolci e gelati.

Si è scoperto che la sua buccia sia un fertilizzante naturale ottimo per le piante, soprattutto per chi desidera avere sempre dei fiori sani e rigogliosi. Gli ingredienti principali sono i seguenti:

Bucce di Papaya

Acqua

Prendere questi due ingredienti semplici e metterli all’interno di un frullatore. Lasciare frullare e sminuzzare per due minuti e poi versare il tutto in un contenitore. Dopo qualche minuto filtrare sino a quando non si ottiene un ottimo liquido che si userà come fertilizzante naturale.

Versare una quantità idonea direttamente sul terreno e lasciare agire: questo nutrimento potrà essere dato nuovamente dopo circa un mese, così che la pianta abbia tutto ciò che le serve e i fiori diventino bellissimi oltre che sani.

Per chi non lo sapesse, la papaya è un frutto tropicale che appartiene alla famiglia delle Caricacee ricco di antiossidanti. Nasce in Messico da un piccolo albero, presentandosi con una forma particolare e allungata con colori diversi della buccia come arancione – giallo oppure verde.

Viene usato come fertilizzante perché ricco di potassio, magnesio, Vitamina C, Vitamina A, folati e carotenoidi.