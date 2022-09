Gli sconti e le agevolazioni sui trasporti per recarsi a votare il 25 settembre

By

In vista delle elezioni politiche nazionali le principali compagnie di trasporto e di gestione delle infrastrutture della Penisola mettono a disposizione sconti ed agevolazioni per i cittadini che rientreranno nel proprio comune di residenza per il voto del 25 settembre.

La circolare del Viminale n. 99/2022 spiega nel dettaglio le misure di facilitazione sul trasporto nazionale in vista delle elezioni: si ricorda infatti che il voto è consentito, a meno di procedure straordinarie, esclusivamente nel seggio afferente al proprio comune di residenza.

Gli sconti sui trasporti per il 25 settembre

Cominciando dal sistema ferroviario, sicuramente uno dei mezzi più usati da studenti e lavoratori fuorisede per gli spostamenti di più ampio chilometraggio, si avrà una riduzione sul prezzo del biglietto acquistato nel periodo che va da dieci giorni prima il 25 settembre fino ai dieci giorni successivi la chiamata alle urne.

Quindi coloro che voglio usufruire delle detrazioni dovranno comperare il proprio biglietto ferroviario riportante una data di viaggio compresa tra il 16 settembre ed il 5 ottobre.

Nello specifico delle compagnie: Trenitalia sconta del 60% il ticket dei treni regionali, mentre sarà del 70% la riduzione per i treni dell’alta velocità (da applicare tuttavia alla sola tariffa base, ossia 2° classe servizio standard).

Anche su Italo la facilitazione è del 60% ottenibile per gli ambienti Smart e Comfort, nonché con le offerte Economy, Extratempo, Bordo e Flex.

TreNord, la compagnia operante in Lombardia e Nord Italia, offre una deduzione sempre del 60% su tutti i treni regionali per i soli biglietti prenotati in 2° classe.

Gli altri mezzi di trasporto

Agevolazioni saranno concesse anche a coloro che decideranno di raggiungere il seggio di residenza su gomma. L’Associazione Italiana Società Concessionarie Autostrade e Trafori (AISCAT) rende noto che saranno esentati dal pagamento del pedaggio i cittadini provenienti dall’estero che usufruiranno delle reta autostradale nazionale tra le 22 del quinto giorno antecedente le votazioni (quindi dalla tarda serata del 20 settembre) fino alle 22 del quinto giorno successivo al voto (ossia entro la sera del 30 settembre).

Anche il servizio dei traghetti presente lungo la Penisola garantirà biglietti ridotti del 60% per quel che concerne la tariffa ordinaria. L’avvallo del beneficio è stato assicurato dalle compagnie: Compagnia Italiana di Navigazione, GNV, Grimaldi Euromed, Navigazione Siciliana e NLG – Navigazione Libera del Golfo.

Infine sconti e detrazioni sono previsti e saranno meglio definiti anche per il trasporto aereo fornito dalla compagnia di bandiera ITA Airways.