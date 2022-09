Questo Napoli è uno spettacolo, poker al Liverpool!

Con una prestazione sublime il Napoli di Luciano Spalletti schianta il Liverpool e manda in estasi il Diego Armando Maradona, Zielinski fa doppietta, Zambo-Anguissa e Simeone concludono il capolavoro, inutile il gol della bandiera segnato da Luis Diaz.



Serviva una serata perfetta ed il Napoli di Luciano Spalletti supera ogni aspettativa surclassando il Liverpool di Jurgen Kloop che non riesce mai a trovare le giuste contromisure contro la grande intensità messa in campo dagli azzurri.

Nel primo tempo i ragazzi di Spalletti giocano un calcio splendido e tremendamente efficace; Kvaratskhelia domina le corsie mentre Lobotka e Zambo Anguissa comandano il centrocampo mandando in tilt le geometrie di Fabinho.

Unica nota negativa della serata azzurra à l’infortunio di Victor Osimhen che è costretto a lasciare il campo dolorante dopo aver sbagliato il rigore del possibile 2-0.

Il Napoli è uno spettacolo!

E’ l’unica italiana a vincere in questi due giorni di Champions League ed il Napoli lo fa in grande stile con un poker tanto netto quanto meritato contro un Liverpool che non è mai riuscito ad esprimere il proprio gioco.

Partita preparata alla perfezione da Luciano Spalletti che risponde alle critiche e dimostra ancora una volta di essere un grande stratega anche in Champions League.



Devastanti nella partita le prestazione di Zielinski e Kvaratskhelia, i due maggiori fantasisti del Napoli riescono sempre a creare la superiorità numerica ed entrano in tutte le azioni pericolose dei padroni di casa.

Dopo lo straordinario inizio di campionato gli azzurri si confermano grandi anche in Europa con una prestazione maiuscola contro i vice campioni d’Europa in carica.

Ora l’obiettivo sarà quello di rimanere concentrati per le prossime partite e cercare di staccare quanto prima il pass per garantirsi la qualificazione agli ottavi di finale.

Il Liverpool di Kloop invece dimostra ancora una volta tantissime lacune difensive ed una squadra ancora lontanissima dalla migliore condizione fisica.

I Reds sembrano aver perso quella voglia e quella determinazione che negli ultimi anni avevano permesso a Kloop di ottenere grandi successi, servirà voltare pagina e dare una scossa ad una stagione iniziata malissimo anche in Premier League.



Applausi a scena aperta per il Napoli che vince ed incanta ancora una volta davanti al proprio pubblico, i partenopei possono continuare a sognare per una stagione che si preannuncia importante e che potrà dare tante soddisfazioni al popolo napoletano che vuole vivere serate come quella di ieri sera.