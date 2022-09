By

A rischio le forniture di Apple a causa del lockdown indefinito di una città in Cina, che è tra i principali fornitori del famoso colosso tecnologico. Oltre 21 milioni di abitanti chiusi in casa a causa del Covid.

Il lockdown in Cina non si ferma: l’emergenza Covid-19 è ancora ai massimi livelli, un altro mondo rispetto all’Europa, dove la situazione si è calmata drasticamente.

In una delle città più popolose del Paese, è stato indetto un lockdown indefinito dalle autorità, un problema anche per una grande industria internazionale, la Apple che da lì prendeva la maggior parte delle sue forniture.

Il lockdown in Cina continua: chiusa la città di Chengdu

La città cinese di Chengdu, che si trova a sud est e che conta quasi 21 milioni di abitanti, è stata bloccata da un ennesimo lockdown indefinito a causa della diffusione del Covid-19.

Questo blocco ennesimo di tutte le attività della città sarebbe dovuto durare fino a ieri, 7 settembre, ma le autorità hanno deciso di estenderlo a data da destinarsi, per bloccare la diffusione del virus, visto che secondo i loro dati c’è ancora troppo rischio di diffusione.

I residenti sono bloccati in casa, anche se non sono positivi, ma basta una sola persona anche nel palazzo a fermare tutto. I cittadini vengono testati ogni giorno nelle aree interessate, che sono 16 su 23 dell’intera città.

I pochi fortunati ad essere nelle aree “libere” non possono comunque spostarsi nelle zone in lockdown: il tutto è controllato tramite droni che volano sulla città, per evitare che le persone escano di nascosto di casa.

Questa decisione di mantenere il lockdown all’infinito viene dalla strategia “zero COVID” di Pechino, decisione che è stata presa durante la prima pandemia e portata avanti ancora oggi, anche se l’economia cinese ne sta risentendo molto.

Chengdu principale fornitore di Apple: l’azienda avrà problemi?

Non solo conseguenze per tutta la cittadinanza di Chengdu, bloccata da questo lockdown indefinito, ma anche per la Apple, la famosissima azienda fondata da Steve Jobs.

Infatti, nella città cinese, c’è una delle maggiori fabbriche della società, che fornisce all’azienda molti prodotti, come iPad, Macbook, e anche un’altra fabbrica, la Jabil, che produce componenti per i Macbook.

Il lockdown potrebbe portare non pochi problemi alla società, visto il possibile blocco delle forniture che potrebbero rallentare tutto il processo di vendita e di distribuzione.