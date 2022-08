3.000 euro al mese senza diploma né laurea, ecco il lavoro che fa per te: muoviti a candidarti

3000 euro al mese senza diploma né laurea: scopriamo qual è il lavoro che fa per te. È bene candidarsi subito.

È possibile guadagnare 3.000 euro al mese senza aver conseguito né il diploma né la laurea? Ebbene sì, ci sono diverse figure professionali ricercate dalle imprese che consentono di guadagnare senza aver studiato tanti anni. È vero che aver conseguito la maturità o la laurea è un traguardo importante ed una carta in più per ricercare un lavoro, ma non è detto che chi non abbia studiato tanti anni non possa realizzare il proprio sogno di svolgere un lavoro remunerativo. Scopriamo in questa guida quali sono le opportunità lavorative che consentono di guadagnare fino a tremila euro al mese senza dover aver studiato tanti anni.

Lavoro, i settori dove guadagnare di più senza avere una laurea

Non tutti sono al corrente che, a seguito della ripresa dei consumi post Covid e dell’incremento degli acquisti online, il settore dei trasporti e della logistica deve fare fronte a questo trend in rialzo. Secondo un rapporto di Conftrasporto mancano oltre 20.000 figure professionali da inserire nel comparto dei trasporti e della logistica. Addirittura, molte risorse umane neofite possono guadagnare fino a 2.000 euro al mese e le prospettive di crescita sono davvero interessanti. Basti pensare che è possibile guadagnare fino a 3.000 euro al mese senza aver studiato tantissimo.

Un camionista che lavora alle dipendenze di una ditta di autotrasporti può guadagnare mensilmente tanti soldi. Pertanto, anche chi non sia in possesso di una laurea e non abbia voluto proseguire gli studi può intraprendere la carriera di camionista. È vero che è un mestiere stressante, ma la fatica viene ripagata con uno stipendio mensile di oltre 3.000 euro, specie se si viaggia all’estero. Si tratta di un’opportunità professionale davvero interessante.

Lavorare nel digitale: ecco come guadagnare fino a 3.000 euro

Da quando le aziende hanno iniziato a lavorare in rete, la necessità di figure professionali in questo settore è cresciuta. È possibile avviare un’attività professionale online, ma è necessario sviluppare e aggiornare le proprie competenze digitali e puntare all’innovazione. È bene non sottovalutare i vantaggi del settore digitale in termini di visibilità. È possibile intraprendere una carriera da freelance ad ogni età, non richiede grandi investimenti iniziali e lavorare da dove si preferisce e quando si vuole.

Sempre nel settore digitale è possibile intraprendere la professione di venditore. Non si tratta di svolgere l’attività di mero venditore, ma di prestare la propria attività di consulenza e di vendita sul web. Si tratta di un’attività commerciale, che ha lo scopo di “accompagnare” il potenziale cliente durante il suo percorso di acquisto.