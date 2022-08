“Gli hanno tolto tutto”, scandalo Marco Senise: rimasto senza 1 euro in tasca | L’ha fatta grossa

Dopo aver condotto per molti anni Forum, Marco Senise ha partecipato all’ultima edizione dell’Isola dei Famosi ma oggi si trova in gravi problemi economici. Vediamo perché.

Il giornalista Marco Senise avrebbe lamentato alla stampa di non navigare in buone acque dal punto di vista economico.

Chi è Marco Senise

Marco Senise è un giornalista italiano. Nato nel 1964, la sua fama è legata soprattutto ad uno dei programmi televisivi più longevi della televisione italiana, ancora in onda su Rete 4 ovvero Forum. Marco Senise, infatti, ha condotto la trasmissione dal 1998 al 2013 ovvero ben 15 anni.

La sua notorietà era un po’ decaduta. Ogni tanto, tornava a far parlare di se per via della sua vita sentimentale. Gli venne attribuito, infatti, un flirt con Valeria Marini.

Recentemente, è tornato a sotto i riflettori per aver partecipato all’ultima edizione de L’isola dei famosi. In Honduras, però, non è rimasto più di un mese e, durante la sua partecipazione, gli opinionisti in studio lo hanno preso spesso in giro per il fatto che, sull’isola, a loro detta, non avrebbe fatto altro che dormire.

I problemi economici

Il debito che avrebbe accumulato il conduttore televisivo avrebbe accumulato un debito di 112mila euro. Sarebbe proprio questo suo debito ad avergli impedito di intascare i guadagni provenienti dalla sua partecipazione all’Isola dei Famosi.

Il compenso, infatti, sarebbe stato pignorato. Marco Senise aveva acquistato un appartamento a Roma, in via Ardeatina, nel corso del 2008. Egli, però, non era riuscito a saldare tutta la quota dovuta alla C.I.P.I Immobiliare. Un debito che, nel 2013, è passato ad un’altra società la quale gli notificò un debito pari a 51 mila euro nel 2013 e pari a 23 mila euro nel 2015.

Si tratterebbe di un debito che, l’ex conduttore di Forum, non avrebbe mai saldato. Per questo motivo, la società Colli d’Oro, quella a cui attualmente dovrebbe saldare il debito, ha proceduto pignorando denaro presso terzi. Per questo, ha prelevato il denaro che spettava a Senise alla Banijay Italia spa, che produce l’Isola dei Famosi in Italia.

Il pignoramento è avvenuto ad opera di Stefano Scalbi ovvero l’avvocato difensore della Colli d’Oro. Un debito che, attualmente, sarebbe lievitato a 112 mila euro. Una quota in cui sarebbero incluse anche le spese legali e gli interessi. A riferirlo è stato il Messaggero.

La somma guadagnata da Senise nel corso della sua partecipazione all’Isola dei Famosi, durata un mesetto, è stata di 11338 euro. Soltanto una piccolissima parte del debito potrà essere saldata.

“La predetta somma è sottoposta a vincolo e sarà custodita nel rispetto dei termini di legge sino ai provvedimenti di assegnazione da parte del Giudice competente”.

Ha fatto sapere la società.