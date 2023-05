Attento all’incrocio: se lo prendi in questo modo ti sfilano 2 punti dalla patente

Potresti perdere ben due punti dalla patente nel caso in cui, ad un incrocio, dovessi fare una manovra sbagliata. Vediamo quale.

Gli incroci si studiano quando si studia la teoria della patente e, se presi male, potrebbero farti rischiare due punti sulla patente.

Punti della patente, se sbagli l’incrocio li perdi

Il Codice della Strada regolamenta anche come impegnare gli incroci. Purtroppo, se lo si dovesse prendere male, si possono rischiare fino a due punti in meno sulla patente.

Del resto, gli incroci si studiano durante la teoria che si studia con l’obiettivo per poter conseguire la patente di guida.

La teoria si metterà in pratica sulla strada, in tutto e per tutto. Tuttavia, può capitare che, quando ci si trova ad un incrocio, si potrebbe impegnare male. I motivi sono diversi: alla guida spesso si è distratti da altro. Non rispettare le regole, di proposito o per distrazione, potrebbe costare caro. Nello specifico, ben due punti sulla patente.

Quando ci si appresta ad impegnare un incrocio bisognerebbe guardare diverse cose. In primis, le frecce.

Non meno importante, la distanza di sicurezza. Le direzioni del traffico bisognerebbe considerarle come pure tutte le tipologie di mezzi che si possono incontrare tra cui spiccano le biciclette, i pedoni e gli autobus. Il rischio di fare un incidente, soprattutto negli incroci molto trafficati, è dietro l’angolo. Per questo, la precedenza dovrebbe essere rispettata da tutti.

Saltare il segnale di stop

Nel caso in cui si dovesse saltare il segnale di stop, le conseguenze potrebbero essere tragiche. Proprio per questo motivo, gli incroci, soprattutto quelli più trafficati e pericolosi, sono disciplinati dal semaforo.

Nel caso in cui il semaforo fosse spento o lampeggiante, potrebbe essere sostituito da un vigile. Non sempre, però, il vigile è disponibile ed è lì che subentra la capacità di ognuno di rispettare il codice della strada. Lo scopo è quello di evitare di perdere punti sulla patente ma anche di fare incidenti gravi.

L’obbligo di svolta va rispettato. Se la strada è a senso unico, per esempio, l’auto dovrebbe essere messa quanto più possibile al margine della strada, laddove dobbiamo svoltare ovvero destra o sinistra.

L’incrocio tradizionale che si può incontrare è quello con una strada a doppio senso. In questo caso, il guidatore dovrà dare precedenza alle auto che arrivano dalla direzione opposta ma anche alle auto che arrivano da destra.

Se a terra in strada, dovesse essere presente la striscia continua, allora non si può svoltare, nemmeno se la strada è a doppio senso. Se si dovesse commettere questo errore, si potrebbero perdere 2 punti sulla patente. Oltre alla perdita dei punti, ci sono anche delle multe previste. L’importo di tali multe varia da 42 a 174 euro.