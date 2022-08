Gli armatori greci trasportano petrolio russo prima delle sanzioni europee

I vettori greci registrano profitti record nonostante le lamentele delle autorità ucraine secondo cui le loro pratiche aiutano la Russia a sostenere lo sforzo bellico.

Dal 5 dicembre l’importazione di greggio russo nell’UE è vietataDurante l’ultimo decennio di tempesta finanziaria globale, è diventato popolare fino alla nausea che in cinese l’ideogramma usato per riferirsi alla crisi includa anche la parola opportunità. Non è così in greco. Eppure, potrebbe essere, almeno nel linguaggio degli armatori greci, che, dopo le battute d’arresto subite dal loro settore durante la pandemia, hanno visto nella guerra in Ucraina e nella forte domanda di petrolio l‘opportunità di intascare milioni di euro, sfruttando le eccezioni che ancora consentono le sanzioni occidentali alla Russia e le scappatoie in esse contenute, prima dell’entrata in vigore del divieto di importazione di greggio russo nell’UE il 5 dicembre.

Da quando Vladimir Putin ha ordinato l’invasione dell’Ucraina il 24 febbraio, i paesi occidentali hanno progressivamente ridotto gli acquisti di petrolio dalla Russia; sebbene l’UE continui ad essere il suo principale cliente, in quanto è la destinazione del 40% delle esportazioni russe di petrolio greggio e prodotti raffinati. Al contrario, la partecipazione delle compagnie di navigazione europee al movimento del petrolio russo non solo non è diminuita, ma è aumentata considerevolmente.

“Le petroliere di proprietà occidentale rappresentano una percentuale record del traffico marittimo in partenza dalla Russia dopo l’invasione dell’Ucraina. Attratte dagli alti prezzi del trasporto, queste navi hanno aumentato la capacità della Russia di vendere il proprio petrolio sui mercati mondiali, fornendo a Mosca un cuscino finanziario tanto necessario”, spiega Jonathan Pingle, analista e ricercatore presso l’Institute of International Finance che ha raccolto dati sul settore marittimo commercio di greggio russo.

Un altro elenco, compilato in questo caso dall’Istituto ucraino per gli studi strategici sul Mar Nero, rivela che, nel mese di giugno, compagnie rumene, tedesche, danesi (il gigante Maersk), italiane e persino una spagnola hanno caricato petrolio nei porti russi: un petroliera del Gruppo Ibaizabal―, anche se in questo caso lo ha fatto al terminale dell’oleodotto Caspio, che riceve greggio kazako e, per il momento, è esclusa dalle sanzioni europee, sebbene la metà della proprietà del consorzio che gestisce questo gasdotto è russo.

Nessuna di queste società ha accettato di rispondere alle domande di questo giornale. Tra tutte queste navi spiccano quelle degli armatori greci. La marina mercantile greca ha storicamente svolto un ruolo di primo piano nel settore; infatti, un terzo delle petroliere che solcano i mari del pianeta sono di proprietà di armatori ellenici (sebbene normalmente navighino su bandiere di comodo in cui il rapporto tra la compagnia di navigazione e il paese di bandiera è nullo e si basa sui benefici economici o fiscali).

Prima della guerra in Ucraina, i mercantili greci trasportavano il 35% del greggio russo, ma da quando è stata lanciata l’invasione russa, questa cifra è salita a quasi il 55%. Vale a dire: più della metà del petrolio che lascia la Russia, destinato ai porti europei, cinesi, indiani o di qualsiasi altra parte del mondo, viene caricato da petroliere greche. O cos’è lo stesso, da un paese della stessa Unione Europea che ha promosso sanzioni per indebolire l’economia russa.

Uno dei motivi è che il quinto pacchetto di sanzioni approvato da Bruxelles pone il veto, dal 16 aprile scorso, alle navi battenti bandiera russa che fanno scalo nei porti dell’UE (è vietato anche a quelle che battono quella bandiera fino al 24 aprile). cambiato). Gli Stati Uniti e il Regno Unito estendono il divieto alle navi di proprietà o noleggiate da compagnie russe.

Ciò ha ridotto in un colpo solo parte della concorrenza degli uomini d’affari greci: i loro omologhi russi, che hanno trasportato un quinto del loro petrolio prima di invadere l’Ucraina, mentre ora si muovono a malapena di un decimo. In ogni caso, la spiegazione principale è che si tratta di un business molto redditizio. I rischi di navigare in acque vicine al conflitto, l’elevata domanda di petrolio e il fatto che il greggio russo venga venduto a prezzi scontati in un momento di prezzi molto alti, hanno innescato il costo del nolo.

Secondo i dati della Clarkson Research citati dall’agenzia Bloomberg, le compagnie di trasporto di petrolio stanno registrando profitti record negli ultimi tre mesi. In alcuni punti ad aprile, infatti, si sono dovuti pagare più di 300.000 euro al giorno per noleggiare una petroliera in Russia, 30 volte di più di quanto costava a gennaio di quest’anno.

Tra le compagnie che hanno effettuato più viaggi in Russia ci sono le più importanti in Grecia: quelle di armatori il cui patrimonio personale supera i 1.000 milioni di euro, come Georgios Economou, Andreas Martinos, Georgios Procopiou o Giannis Alafouzos; tutti hanno interessi in vari settori e ampi legami politici. Alafouzos, ad esempio, possiede il gruppo mediatico Skaï-Kathimerini (vicino al governo conservatore di Nuova Democrazia) e la squadra di calcio del Panathinaikos.

Le autorità ucraine hanno alzato la voce di fronte a quello che vedono come un tentativo di trarre vantaggio dalla situazione e garantire alla Russia un reddito essenziale per mantenere lo sforzo bellico. “Vediamo come le compagnie greche forniscono la maggior parte della flotta che trasporta il petrolio russo. Sono sicuro che questo non è nell’interesse dell’Europa, della Grecia o dell’Ucraina”, si è scagliato all’inizio di luglio il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

L’ambasciatore ucraino in Grecia, Sergii Shutenko, ha chiesto in diverse apparizioni che la Grecia “smetta di fare affari con la Russia”, ma la presidente dell’Unione degli armatori greci, Melina Travlos, ha risposto che le navi greche “non stanno facendo nulla di illegale”. Una delle tattiche utilizzate dalla flotta mercantile greca per ottenere la sua posizione dominante nel mondo include “la tradizione di ignorare i blocchi” e “sfruttare le crisi politiche”, scrive la professoressa greca Gelina Harlaftis nel suo libro A History of Greek Owned Shipping (Una storia degli armatori greci).

Il testo, pubblicato nel 1996, cita i casi di numerosi armatori ellenici che con queste pratiche accumularono fortune: dalla rottura del blocco navale francese durante le guerre napoleoniche, alla fornitura di grano alla Russia durante la guerra di Crimea; ma anche con il trasporto di armi e materiali da entrambe le parti durante la guerra civile spagnola e la guerra di Corea, o la presa in giro degli embarghi sulla Rhodesia segregazionista e sulla Cuba socialista durante la Guerra Fredda. L’esperto lo riassume con una frase: “E’ chiaro che i vantaggi non si conoscono alleanze politiche”.