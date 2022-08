Totti inchiodato a Sabaudia, beccato in spiaggia in dolcissima compagnia: la conferma | FOTO

L’estate di Francesco Totti sta continuando all’insegna della tranquillità, ma non da solo: l’ex calciatore, infatti, si consola dalla rottura con Ilary Blasi in dolce compagnia. No, non parliamo della giovane Noemi, ecco chi trascorre le giornate con il capitano.

Lo scorso 11 luglio 2022 Ilary Blasi e Francesco Totti annunciano al pubblico di aver deciso di separarsi, rendendo pubblico il loro divorzio. Una notizia che era nell’aria già da qualche mese, dopo che diverse indiscrezioni avevano parlato di una crisi tra i due.

Dopo la separazione ufficiale, Francesco Totti sta cercando di vivere lontano dai riflettori, soprattutto per preservare la privacy dei suoi figli. Ora sta trascorrendo le vacanze a Sabaudia, dove per la prima volta passa l’estate con qualcun altro.

Francesco Totti: mare e sole in buona compagnia

Per la prima volta dopo 20 anni, Francesco Totti ha trascorso le vacanze a Sabaudia senza Ilary Blasi.

Quest’estate, infatti, i due si sono divisi la mega villa di famiglia dove hanno sempre passato le vacanze con i figli, lei è andata via a inizio agosto mentre l’ex calciatore ha trascorso il resto del mese con il figlio Cristian, che lo ha raggiunto nei weekend liberi dall’allenamento a Trigoria.

Di come stanno passando le sue giornate non si sa molto, soprattutto perché l’ex calciatore ha deciso di stare lontano dai riflettori e dai paparazzi, conducendo una vita tranquilla tra spiaggia, mare e buona compagnia.

Nonostante nel mondo del gossip sia trapelato che di nascosto Totti abbia incontrato la sua fiamma Noemi, l’ex capitano della Roma è stato avvistato sulla spiaggia di Sabaudia con alcuni suoi amici, con cui ha trascorso delle piacevoli ore al mare.

Totti è apparso, in quelle poche foto che i paparazzi sono riusciti a rubare, sereno e rilassato insieme ai suoi ospiti, nonostante tutto quello che sta accadendo attorno a lui.

Francesco Totti e Noemi: Ilary Blasi furiosa per una fuga dell’ex marito

Una vita tranquilla, quindi, quella che sta conducendo Francesco Totti in vista del divorzio ufficiale che avrà luogo tra settembre e ottobre, come dicono i ben informati.

Ma sembra che qualcosa comunque sia andata storta: come riporta il settimanale Chi, Totti avrebbe fatto un passo falso trascorrendo del tempo insieme a Noemi Bocchi, la sua nuova presunta fiamma, e alla figlia Isabel.

La giovane, infatti, si trova in vacanza a San Felice a Circeo, poco lontano da Sabaudia e pare che Totti sia andato da lei con alcuni suoi amici. Ma non è questo che ha fatto infuriare, come sembra, la showgirl.

Ilary Blasi, dopo la sua sosta nelle Marche, è andata a riprendere la piccola Isabel perché avrebbe saputo che Francesco più di una volta ha portato la figlia a giocare con i bambini della sua nuova compagna, cosa che a Ilary non è piaciuta per niente.

Un atteggiamento che avrebbe rovinato ancora di più i rapporti tra i due, che hanno deciso al momento di mantenere ovviamente una “convivenza” civile per i loro figli.

Una situazione non facile, soprattutto perché si tratta di due personalità dello show business molto in vista, continuamente sotto i riflettori e che devono stare bene attenti a non diventare di nuovo protagonisti di ulteriori gossip fasulli.

I paparazzi, intanto, sono sempre pronti a catturare nuove mosse di Francesco Totti, che al momento è l’unico dei due di cui si conosce la presunta nuova relazione.