Drammatico incidente questa mattina all’alba in una ditta di Buccinasco, provincia di Milano.

Un operaio di 52 anni, di cui non sono state ancora diffuse le generalità, è deceduto dopo essere rimasto schiacciato da un macchinario.

La tragedia è avvenuta nella Rhenus di via delle Azalee. Immediati sono scattati i soccorsi, che nulla hanno potuto fare per salvare la vittima.

Quando i sanitari sono giunti sul posto, per l’operaio non c’era più nulla da fare.

La dinamica dell’incidente

Stando a una prima ricostruzione dei fatti, sembra che all’origine della tragedia ci sarebbe una manovra sbagliata dell’operaio.

Sembra infatti che il 52enne abbia impattato con un carrello elevatore contro una parete, rimanendo schiacciato sotto i bancali.

È plausibile che sia stato colto da un malore, ma saranno gli accertamenti sanitari a dirlo con assoluta certezza.

L’uomo è morto sotto gli occhi dei colleghi, che hanno immediatamente allertato i soccorsi. Sul corpo della vittima è ipotizzabile – come spesso avviene in casi del genere – che venga effettuato l’esame autoptico nei prossimi giorni, per chiarire con assoluta certezza cosa sia accaduto prima della tragedia.

L’incidente è avvenuto questa mattina, poco dopo le 5:30.

I morti sul lavoro in Italia

Stando a quanto riferisce il sito dell’Inail, Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, entro i primi tre mesi dell’anno in corso le denunce di infortunio sul lavoro con esito mortale sono state 189, 4 in più rispetto allo scorso anno e 23 in più rispetto allo stesso trimestre del 2020.

Si registra quindi un incremento per il primo trimestre del 2022 rispetto allo stesso periodo del 2021. L’aumento riguarda i servizi e l’industria.

Per quanto riguarda l’analisi territoriale, emerge un aumento di 11 caso nel Centro, due nel Nord-Ovest, 3 nel Nord-Est, mentre al Sud si è registrato un calo.

Tra le regioni in cui si sono registrati gli aumenti maggiori ci sono la Toscana, la Lombardia e il Veneto, mentre i decrementi maggiori si sono avuti in Campania, Abruzzo e Piemonte.

In aumento anche le denunce dei lavoratori italiani, in lieve calo quelle dei comunitari.