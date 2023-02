Giuliacci, si ribaltano le previsioni del tempo: irrompe l’Anticiclone di blocco

Giuliacci, cambiano le previsioni meteo: arriva l’Anticiclone di blocco. Ecco che cosa succederà sul nostro stivale. L’Italia si prepara a dire addio all’inverno? Ritorna il bel tempo.

Si ribaltano le previsioni meteorologiche, in Italia cambia tutto, da Nord a Sud. Ecco che cosa ha dichiarato Giuliacci: arriva la primavera in anticipo?

Meteo Italia, condizioni climatiche in netto miglioramento

Se fino a poche ore fa l’Italia si è ritrovata avvolta nella mostra del gelo per via di un ciclone di aria fredda proveniente dalle regioni polari, finalmente gli italiani potranno tirare un sospiro di sollievo.

Giuliacci ha buone informazioni per quanto riguarda il nostro Stivale: tutto sta per cambiare, da Nord a Sud tornerà il bel tempo. Nelle ultime settimane ci siamo ritrovati a dover fare i conti con un gelo siderale, come non lo si vedeva dal lontano 1956.

Su buona parte delle regioni italiane, anche al Centro e al Sud, è caduta neve a bassa quota con grande sorpresa dei meteorologi. Ma ora la situazione si ribalta. Non soltanto giornate soleggiate ma anche temperature in netto aumento.

Dimentichiamoci degli zero gradi di queste giornate fredde e gelide e diamo il benvenuto a una primavera in anticipo. L’inverno dunque è pronto a fare retro front? Sulla nostra penisola sta per arrivare l’Anticiclone di blocco. Ecco che cosa succederà a partire già da domani.

Arriva l’anticiclone di blocco in Italia: finalmente torna il bel tempo

L’inverno è pronto a fare marcia indietro? sembrerebbe proprio di sì. stando alle ultime previsioni del meteorologo Giuliacci, il nostro Stivale potrà godere della primavera in anticipo.

Dimentichiamoci di giornate fredde, uggiose e temperature polari: gli zero gradi di questi giorni saranno solo un ricordo. Già da domani è previsto un aumento delle temperature in tutta Italia.

Da Nord a Sud si arriveranno a toccare addirittura i 15 gradi. Insomma, tutto sta per cambiare con grande sorpresa anche dei meteorologici. Sta per arrivare nella nostra penisola il cosiddetto Anticiclone di blocco.

Spiega il famoso colonnello, che almeno per qualche giorno gli italiani potranno godere di belle giornate e temperature piacevoli, in alcune regioni addirittura del caldo. L’alta pressione è pronta a interessare mezzo continente europeo e ovviamente anche il nostro Stivale.

Si parla del cosiddetto “blocco ad Omega”, dato che l’aria anticiclonica che sta per arrivare, è bloccata da centri di bassa pressione che consentiranno al nostro stivale di poter finalmente godere di temperature più alte e giornate soleggianti.

Il freddo e il gelo dunque sono momentaneamente out, l’inverno è in stand by. Ma questa situazione per quanto durerà? Se la notizia è rincuorante per gli italiani, non lo è però per gli studiosi del tempo: si teme infatti l’incubo siccità per il 2023.

Già i telegiornali hanno iniziato a parlare della preoccupazione per la scarsità delle piogge che non è sicuramente positivo per le nostre terre. Febbraio dovrebbe essere un mese con precipitazioni generose e copiose purché ovviamente ben distribuite. Si teme dunque che il caldo che sta per arrivare provocherà danni anche alle coltivazioni.

Si parla di una vera e propria primavera in anticipo. Ma per quanto tempo l’inverno resterà in disparte? Per ora gli esperti del tempo non possono dircelo. Queste temperature superiori alla media e le giornate soleggiate dovrebbero tenere compagnia agli italiani almeno fino a fine febbraio e addirittura agli inizi di marzo.

Il bel tempo splenderà non soltanto al Sud che potrà godere di temperature anche superiori ai 15 gradi durante la mattinata ma pure al Nord. La neve sulle montagne sta già iniziando a sciogliersi segno che l’inverno forse questa volta è davvero pronto a lasciare il nostro stivale.

Attenzione però a non crogiolarvi troppo in queste notizie entusiasmanti. Anche se il bel tempo torna a far capolino in Italia, già a partire dal primo pomeriggio fino a notte inoltrata le temperature continueranno a essere piuttosto fredde.

Questo assaggio di primavera però non può che essere accolto con grande gioia da tutti. L’incubo del freddo e del gelo siderale finalmente sembra essere scongiurato, almeno per ora.