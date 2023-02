Texas, sparatoria in un centro commerciale di El Paso: un morto e 3 feriti

Due dei feriti versano in condizioni piuttosto gravi. In manette sono finite due persone, delle quali non sono ancora state rese note le identità.

Il centro commerciale El Paso dove è avvenuta la sparatoria si trova proprio accanto al Walmart dove nel 2019 si registrò un’altra sparatoria che provocò 23 morti e una 20ina di feriti.

Sparatoria in un centro commerciale di El Paso in Texas

Una persona è morta e altre tre sono rimaste ferite nel corso di una sparatoria avvenuta nella serata di ieri, 15 febbraio, nel centro commerciale Cielo Vista a El Paso, in Texas. Due dei feriti versano in condizioni piuttosto gravi. In manette sono finite due persone, delle quali non sono ancora state rese note le identità.

More photos tonight from Cielo Vista Mall and the reunification center set up at Burges High School. In an update, El Paso city officials announced two suspects had been arrested. One by an off duty officer. Jorge Salgado for The Texas Tribune pic.twitter.com/SCSVdVJ89z — Jorge Salgado | El Paso Photo | Video | Drone (@SalgadoPhoto_) February 16, 2023



❗CONTAINS DISTURBING SCENE ⚠️

(US) – One Killed, Three Wounded In Shooting At El Paso, Texas Shopping Mall#shuttletvnews pic.twitter.com/g0ioUQhKZV — ShuttleTV (@shuttletvnews) February 16, 2023

Notizia in aggiornamento.