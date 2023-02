Bonus luce e gas 710 euro, come si presenta domanda e chi può averlo

Un nuovo bonus luce e gas da 710 euro, con la domanda da presentare con modalità precise ed è solo per questa categoria.

Bonus e aiuti in arrivo da parte del Governo Meloni, alcuni dei quali presi in eredità direttamente dal Governo Draghi. Tutti gli aiuti sono stati studiati al fine che potessero comprendere più categorie di persone, tenendo conto che in questi ultimi anni le difficoltà sono state tantissime. Le famiglie in particolare non arrivano a fine mese, cercando di trovare un appiglio per il pagamento delle utenze: con questo bonus luce e gas da 710 euro si potrà avere un aiuto concreto. Chi può richiederlo e come?

Bonus sociali, che cosa sono?

Da alcuni anni sono in vigore dei bonus sociali che mettono l’accento su aiuti di diverso tipo, per le famiglie e non solo. Queste agevolazioni sono state studiate per aiutare a pagare le utenze del mese, con un determinato ISEE da presentare e di norma un reddito molto basso.

L’ARERA ha definito le varie tariffe, mentre l’ISEE viene richiesta come certificazione che attesta la reale condizione di una famiglia per garantirle agevolazioni sotto ogni punto di vista. I bonus sociali sono quindi a disposizione per il pagamento delle bollette, per pagare meno tasse all’università oppure per ottenere dei servizi sociali/sanitari in caso di necessità.

Questo tipo di aiuto sociale si rivolge prettamente alle famiglie che sono in difficoltà economica o versano in un disagio fisico, sino ai nuclei familiari con un numero congruo di componenti. In questo caso specifico si parla del bonus luce e gas, con 710 euro a disposizione di una categoria in particolare al fine di poter pagare le utenze senza difficoltà alcuna.

710 euro di bonus bollette per questa categoria: come fare domanda

Attraverso l’approvazione della Legge di Bilancio, il Governo Meloni ha potuto cambiare alcuni requisiti innalzando il tetto ISEE massimo a 15.000 euro di reddito annuale. Questo è un traguardo che riguarda il bonus luce e gas.

Non è tutto, l’ARERA riconosce questo aiuto in automatico e per ottenerlo i soggetti interessati devono rispondere a questi requisiti in particolare:

Isee che non supera gli 8.250 euro oppure 15.000 euro per il 2023 e per la richiesta del bonus luce e gas

4 figli a carico con un ISEE che non supera i 20.000 euro.

Non solo, uno dei componenti della famiglia è l’intestatario di una utenza per il gas e l’energia elettrica con la tariffa per gli usi domestici.

Tra gli aspetti da non sottovalutare, anche il fatto che questo nucleo familiare avrà diritto ad un bonus per le utenze.

Per ricevere 710 euro di bonus, si dovrà essere una famiglia con 4 componenti in totale. La cifra è data da 236,70 euro che si moltiplica per 3.

Per tutti gli altri la cifra sarà di 182,70 per famiglie con massimo 2 persone e 265,50 per nuclei con oltre 4 persone a carico. Gli importi verranno scontati direttamente in bolletta a fine mese, come si noterà sul documento.