Giuliacci annuncia nebbie, nubi e neve: il brutto tempo arriva in queste zone

Giuliacci ci avverte: neve, nubi e nebbia in arrivo sullo stivale. Ecco quando il brutto tempo colpirà queste zone. Proprio loro, queste regioni, dovranno prestare massima attenzione.

Il colonnello Giuliacci fa delle previsioni che purtroppo non la contano giusta. Una tormenta di neve oltre che nebbia e nubi in arrivo in queste zone della nostra penisola.

La previsione di Giuliacci

Il colonnello Mario Giuliacci è tra meteorologi più seguiti della televisione italiana. Le sue previsioni, sempre dettagliate e accurate, quasi mai si rivelano inesatte. Anche questa volta, il volto noto del tempo ci dà delle informazioni climatiche che però non lasciano presagire nulla di buono.

Se a Natale il maltempo ha dato una tregua a buona parte delle regioni dello stivale, caratterizzandosi solo per temperature piuttosto fredde e gelate in particolare al Nord, Capodanno invece sarà all’insegna delle sorprese, con un clima pazzerello, per lo meno fino a questo momento.

Ma le cattive notizie non sono finite. Queste regioni dovranno prestare massima attenzione: è in arrivo il freddo invernale che farà battere i denti come non accadeva da anni.

Curioso di scoprire che cosa ci attenderà nei prossimi giorni e soprattutto come inizieremo il nuovo anno? Ti anticipiamo soltanto che non solo neve ma anche nebbia e maltempo arriveranno in Italia.

Il maltempo si prepara ad arrivare in Italia

Il Natale ormai è passato e gli italiani ora attendono con ansia il Capodanno: il 2023 come lo accoglieremo? Quali saranno le condizioni climatiche che caratterizzeranno il nostro stivale?

Viene in nostro soccorso ancora una volta il colonnello Mario Giuliacci. Le previsioni però non renderanno sicuramente felici gli italiani. Natale, come abbiamo potuto constatare, è stato caratterizzato in buona parte della penisola da giornate fredde e umide ma senza pioggia, soprattutto al Sud e al Centro-Sud.

Freddo e neve invece al Nord e sugli Appennini con nevicate a settentrione anche a basse quote. Cosa ci attende invece per Capodanno? Secondo il meteorologo più famoso della televisione, la fine del 2022 e l’inizio del 2023 riserveranno delle sorprese inattese agli italiani.

Capodanno, in buona parte dello stivale, sarà caratterizzato da tempo stabile e asciutto con temperature addirittura miti. Ma il sole non illuminerà tutto lo stivale: il Centro Nord sarà caratterizzato infatti da nubi e nebbia, cielo grigio in particolare per la parte settentrionale della penisola.

Eppure, le cattive notizie non si fermano qui. La tregua di Capodanno durerà solo poche ore perché la fase anticiclonica ora in atto, terminerà intorno al 6 gennaio, giorno dell’Epifania, quando su tutta l’Italia ritorneranno nuovamente delle perturbazioni dall’atlantico che porterà pioggia, temporali forti e nebbia soprattutto al Nord e maltempo sulle regioni tirreniche.

Correnti di aria fredda arriveranno su tutto lo stivale intorno al 10 gennaio. Si registreranno da Nord al Sud e persino sulle Isole, un brusco calo delle temperature. Il freddo invernale con tanto di neve sta per arrivare, gli italiani si troveranno nuovamente a battere i denti.

Il 2023 sorprenderà gli italiani

Il 2023 sarà uno degli anni più freddi degli ultimi tempi, quasi come il 2015 che si caratterizzò per una clamorosa gelata come non la si vedeva da tempo. Insomma, mentre le regioni del Sud e del Centro-Sud potranno godere anche di temperature miti e persino fino agli inizi di gennaio, diversa la sarà la situazione per le regioni settentrionali che invece dovranno fare molto presto i conti con gelo, neve, nebbia e nubi.

Il maltempo, a partire da fine gennaio, interesserà buona parte dello stivale non soltanto le regioni settentrionali. Prepariamoci dunque ad affrontare un rigido inverno che secondo Giuliacci si protrarrà con basse temperature fino a aprile inoltrato.

Temperature basse e venti forti interesseranno in particolare le regioni tirreniche e quelle del Nord. Pronti ad armarvi di sciarpe, guanti e cappelli? Ci serviranno per affrontare il rigido inverno che sta per colpire tutta Italia.