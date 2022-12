Baglioni, ricordate la storica ex Paola Massari? Impossibile riconoscerla | FOTO

Baglioni, vi ricordate di Paola Massari? La ex compagna che ha condiviso un pezzo di vita insieme al famoso cantante oggi è un’altra persona. Impossibile riconoscerla.

Paola Massari per tanti anni è stata la compagna di Claudio Baglioni, poi d’improvviso la rottura inaspettata. Che cosa ne è stato di lei? Oggi è un’altra, cambiata completamente.

Claudio Baglioni, storia di un artista e di un uomo straordinario

Tra le voci più belle di cui l’Italia può andare orgogliosa rientra senza dubbio quella di Claudio Baglioni. L’artista romano si può senza dubbio definire un talento straordinario. La sua musica ha cresciuto generazioni intere e anche i giovani di oggi, cresciuti con modelli e stereotipi musicali diversi, la conoscono.

I suoi brani restano un must meraviglioso, un pezzo di storia indimenticabile per il mondo discografico italiano. Claudio Baglioni inizia a farsi conoscere nei mitici anni ’60 quando inizia a spopolare con il suo primo singolo, “La signora Lia”.

Da quel momento inizierà per lui una straordinaria carriera fatta di partecipazioni a contest italiani e a programmi musicali che lo eleggeranno a talento indiscusso. Suoi i brani celebri come “Questo piccolo grande amore”, colonna sonora di tanti nonché una delle canzoni più belle mai scritte da questo cantante straordinario.

Se della sua vita professionale sappiamo tutto, poco o nulla invece conosciamo del suo privato. Ricorderete però sicuramente tutti quanti che Baglioni è stato legato per anni alla famosa Paola Massari. Con lei ha condiviso un pezzo importante della sua vita. Che cosa ne è stato della sua ex compagna? Oggi è irriconoscibile.

Che fine ha fatto la ex compagna del cantante

Claudio Baglioni per tanti anni è stato legato a Paola Massari, anche lei conosciuta cantautrice italiana. Nata a Roma nel 1955 ha sempre avuto la musica nelle vene. Conosce il suo futuro compagno, Baglioni, nel 1971 all’Eur, in occasione della mostra elettronica, durante una gita scolastica.

Da quel momento i due diventano inseparabili. Proprio a lei l’artista romano dedica il suo brano più famoso “Questo piccolo grande amore”. Paola per anni ha rappresentato la musa di Claudio nonché una delle donne più importanti della sua vita.

Nel 1973, i due convolano segretamente a nozze. Il matrimonio viene celebrato da un amico prete nella casa dei genitori di lei, solo in presenza delle persone a loro più care. Il matrimonio tra i due artisti verrà messo a conoscenza della stampa solo cinque anni più tardi quando un Baglioni spopolava da un po’ nel mondo con la sua musica.

I due sono stati legati non solo sentimentalmente ma anche professionalmente. Paola Massari ha collaborato personalmente a brani, dischi e album di Claudio Baglioni. Dal loro amore nasce il loro unico figlio Giovanni, anche lui oggi avviato nel mondo musicale.

Proprio a suo figlio, Baglioni dedicherà il pezzo “Avrai”, una delle sue canzoni più belle. Ispirazione gliela darà ancora una volta Paola Massari. Claudio e Paola hanno avuto una relazione sentimentale bellissima e durata tanti anni.

Poi ad un certo punto tra di loro la rottura, nel 2008. Dopo 15 anni insieme, i due decidono dirsi addio. Sono rimasti però in ottimi rapporti per il bene del loro unico figlio. Che cosa ne è stato di Paola Massari?

Da un po’ di tempo di lei si sono perse le tracce. Paola non è molto attiva sui social. Ha un profilo Instagram sul quale però non pubblica quasi mai nulla. La cantautrice italiana da sempre è una bellissima donna e oggi è una signora altrettanto meravigliosa e affascinante.

Pochissime le foto che circolano su di lei. Sulla piattaforma social dove è seguita da 17.000 persone o poco più, pubblica scatti nei quali si mostra per lo più da giovane o in compagnia del figlio Giovanni, famoso chitarrista.

La sua vita è cambiata. Paola preferisce mantenere un profilo basso. La ex di Baglioni continua a lavorare come autrice al servizio di artisti di fama nazionale come Antonello Venditti. Oggi ha 67 anni portati benissimo. Sembra che il tempo per lei non sia passato: è bellissima ieri come ora.