Macerata: anziana di 77 anni trovata nel congelatore

Una donna di 77 anni è stata ritrovata dalle figlie all’interno del congelatore a pozzetto della sua casa di Macerata.

Erano andate a trovarla nell’abitazione della frazione di Morrovalle, dove abitava da sola, allarmate anche dal fatto che non riuscivano a contattarla telefonicamente. La macabra scoperta è stata subito segnalata alle forze dell’ordine ed è stata rinvenuta una lettera dove la donna aveva lasciato disposizioni su come svolgere il funerale.

Donna trovata morta nel congelatore a Macerata

Macabro ritrovamento avvenuto in queste ore a Morrovalle, in provincia di Macerata, dove un’anziana donna di 77 anni è stata trovata morta all’interno del congelatore a pozzetto della sua casa.

Il ritrovamento è avvenuto grazie alle figlie, che si erano recate in visita da lei a Trodica, piccolo quartiere di Morrovalle che conta poco più di 4000 abitanti.

Subito i Carabinieri, allertati dalle figlie, sono accorsi sul luogo del ritrovamento ma ci è voluto molto poco per risolvere il caso. Dopo alcuni accertamenti sulla salma in effetti, è emerso che l’anziana si è suicidata.

E come avviene in molti film, una lettera accompagnava l’estremo gesto e su questa c’erano indicazioni su come svolgere i funerali e la donna chiedeva perdono per ciò che aveva in mente di fare.

Trovatasi sola e in preda a una crisi, probabilmente ha ceduto alla disperazione che unita ad altri problemi, l’ha portata a togliersi la vita per smettere di soffrire.

Le indagini

Gli agenti hanno ascoltato a lungo le figlie della donna, sconcertate e sotto shock per quanto accaduto. Queste hanno raccontato che la pensionata soffriva di una grave forma di depressione, che era peggiorata dopo la morte del marito.

Per questo motivo avrebbe deciso di togliersi la vita, ipotesi avvalorata anche dal fatto che le figlie, entrate con un doppione della chiave di casa, non hanno trovato segni di effrazione sulla porta.

Anche dopo gli accertamenti degli inquirenti, nessun segnale che si possa trattare di omicidio.

Nonostante la richiesta di aiuto al 118, i soccorritori non hanno potuto fare nulla per salvare l’anziana signora, sul cui corpo non sono stati trovati segni di violenza e non è stata disposta l’autopsia, ma solo un’ispezione cadaverica all’ospedale di Civitanova Marche.

Ora le figlie aspettano che il corpo della madre venga restituito per poter preparare le esequie secondo il volere della donna, che nella lettera ha spiegato loro le motivazioni del gesto, chiedendo più volte perdono.

Non si hanno informazioni più chiare in merito alle sue righe e la notizia ha sconvolto tutti coloro che la conoscevano e la ricordano come una bravissima donna che purtroppo non era mai riuscita a superare la perdita del marito.