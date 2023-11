Giulia Cecchettin scomparsa da Vigonovo insieme al suo ex, trovate tracce di sangue in strada

Con il passare delle ore, si fa sempre più intricata la scomparsa di Giulia Cecchettin, 22enne di Vigonovo, di cui si sono perse le tracce lo scorso sabato sera, quando era insieme al suo ex, Filippo Turetta, suo coetaneo.

I due – che avevano avuto una breve relazione sentimentale – sono stati visti insieme lo scorso sabato sera in un McDonald’s di un centro commerciale di Marghera (Venezia), poi – da lì in poi, nessuna traccia dei due.

Il giallo della scomparsa di Giulia Cecchettin e Filippo Turetta

Non si fermano le ricerche di Giulia Cecchettin, 22enne di Vigonovo (Venezia) e Filippo Turetta, suo coetaneo ed ex fidanzato di Giulia. I due sono stati visti insieme – per l’ultima volta – lo scorso sabato sera, quando hanno cenato in un McDonald’s di Marghera. Da quel momento in poi dei due giovani studenti non si hanno più notizie. Nel giallo della scomparsa però si aggiunge un tassello inquietante. Pare che quella sera un vicino di casa di Giulia l’abbia sentita urlare. L’uomo ha quindi chiamato i carabinieri, ma quando i militari sono giunti sul posto non c’era più nessuno.

L’auto di Filippo Turetta è stata localizzata prima a Treviso, poi nel pomeriggio di domenica a Pordenone e poi nel Trevigiano. L’allerta è scattata lunedì mattina poco dopo le 7, quando i ragazzi erano scomparsi già da oltre 24 ore e le rispettive famiglie hanno sporto denuncia di scomparsa. Ad allarmare sono però le tracce di sangue trovate in strada, nella zona industriale di Fossò. Sul posto sono giunti gli uomini della Scientifica, che hanno prelevato alcune tracce per il confronto del Dna.

Al momento non si sa se le tracce di sangue rinvenute nel Veneziano appartengano ai due ragazzi scomparsi, le forze dell’ordine stanno visionando le immagini delle telecamere di sorveglianza presenti in zona, per capire il percorso fatto dall’auto di Filippo.

I due si erano conosciuti all’Università di Padova. Il 16 novembre Giulia discuterà la tesi e, considerata anche questa informazione, l’ipotesi di un allontanamento volontario si fa sempre meno plausibile. Erano stati insieme per alcuni mesi, poi lo scorso agosto Giulia aveva deciso di chiudere il rapporto, ma sembra che Filippo non si fosse rassegnato alla fine della loro relazione.

Dal giorno della scomparsa, i cellulari di Giulia e Filippo risultano spenti. L’ultimo contatto di Giulia è stato alle 22:43 di sabato, quando ha inviato un sms alla sorella. Poi, da allora, più nessun contatto.