Addio voli low cost, con l’estate i biglietti aerei subiranno rincari pazzeschi

Nonostante i rincari esponenziali dei biglietti aerei, gli italiani non rinunciano alle vacanze. Rispetto allo scorso anno si preannuncia una crescita esponenziale dei voli aerei.

Con l’arrivo della stagione estiva cresce la voglia di viaggiare e di organizzare una gita in qualche capitale europea in qualche isola tropicale e l’aereo è sicuramente il mezzo preferito dai turisti per spostarsi. È sicuro e consente di viaggiare comodamente, rilassandosi, ma rispetto allo scorso anno prendere l’aereo comporta un esborso maggiore. Purtroppo, l’anno 2023 sarà ricordato come l’anno dei rincari e dell’inflazione: anche le proiezioni per la stagione estiva non sono delle migliori. Il caro prezzi colpirà i servizi spiaggia, sdraio, ombrelloni, le tariffe delle crociere e dei voli aerei. È il caso di dire che la stagione dei voli aerei low cost sia davvero terminata, ma nonostante questo scenario i turisti non rinunciano a partire.

Rincarano i prezzi dei voli aerei, ma gli italiani non rinunciano ai viaggi

Nonostante gli aumenti generalizzati delle tariffe per prenotare una struttura alberghiera, dei pacchetti spiaggia, degli ombrelloni, delle sdraio e delle tariffe dei voli aerei, i turisti non rinunciano ai viaggi ed accettano il caro prezzi. Come anticipato dal presidente della compagnia aerea irlandese Ryanair, rispetto allo scorso anno 2022, viaggiare in aereo in Italia o all’estero comporterà un incremento di spesa davvero esorbitante.

Per festeggiare i suoi 25 anni di anniversario la compagnia aerea più amata dagli italiani ha deciso di offrire interessanti promozioni sui voli fino alla fine del mese di giugno. Si tratta di un’occasione da non perdere per chi vuole viaggiare in aereo non rinunciando alle promozioni.

Prenotazioni voli aerei complete nonostante i rincari: lo studio

Nonostante i rincari delle tariffe dei voli aerei, una ricerca condotta da Standard&Poor’s ha messo in evidenza che le prenotazioni sono tutte al completo per i mesi più caldi dell’anno, ovvero luglio ed agosto. I rincari non fanno paura e le principali compagnie aeree, tra cui Lufthansa, Ryanair e Iberia, non hanno registrato alcuna flessione nelle vendite dei biglietti aerei. Gli incrementi sono da imputare ad un aumento dei rincari nel prezzo della benzina. oltre ad una maggioranza dei costi di manutenzione legati alla penuria delle materie prime.

Anche il braccio di ferro dei sindacati dei lavoratori influisce negativamente sulla situazione. Alcune retribuzioni degli assistenti di volo e dei piloti sono state incrementate da certe compagnie aeree proprio per evitare i disagi e le mobilitazioni. Nel corso dell’anno i biglietti aerei costeranno oltre 22 punti percentuali in più rispetto all’anno precedente. Le proiezioni durante la stagione estiva prevedono che gli incrementi raggiungeranno i picchi di oltre 30 punti percentuali.

Voli low cost: le offerte di Ryanair

Per festeggiare i suoi 25 anni la compagnia aerea irlandese Ryanair ha deciso di offrire interessanti promozioni su determinati voli aerei fino alla fine del mese di giugno. Se si vuole concedersi un soggiorno a Saragozza in Spagna, è possibile prenotare un volo aereo da Milano a meno di 15 euro. Da Roma Fiumicino è possibile raggiungere Copenaghen esborsando una tariffa inferiore ai 18 euro. sul sito di Ryanair sono attive tutte le promozioni per il mese di giugno.