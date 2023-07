Girovagava per lo zoo, ma quando si appoggia sulla vetrina sbagliata succede questo

Un uomo girovagava per lo zoo ma quando si appoggia sulla vetrina sbagliata succede qualcosa di incredibile. Scopriamo cosa.

Girovagare per lo zoo può diventare un’avventura pericolosa quando non si sta attenti e lo sa bene quest’uomo che ha rischiato la vita poggiandosi sulla vetrina sbagliata. Ecco che cosa gli è successo mentre stava scattando una foto.

Paura allo zoo di Mosca

A chi non è capitato di visitare uno zoo? Avere la possibilità di ammirare da vicino alcuni esemplari di animali come tigri, leoni o scimmie è davvero un’esperienza incredibile.

Eppure, per quanto questi animali siano sotto controllo e monitorati costantemente dagli operatori delle strutture, non bisogna mai abbassare la guardia: il pericolo è sempre dietro l’angolo. Lo sa bene un uomo che ha rischiato la vita.

Mentre girovagava per lo zoo, si appoggia sulla vetrina sbagliata e succede qualcosa di incredibile. Lo zoo di cui parliamo si trova a Mosca ed è uno dei più grandi al mondo. In questa struttura, tra i vari ospiti c’è anche una tigre bianca ed è proprio lei la protagonista di questa storia. Ecco che cosa ha combinato mentre un visitatore si lasciava scattare una fotografia.

Mentre girovagava per lo zoo si appoggia alla vetrina sbagliata: ecco cosa succede

Si è spaventato e non poco un visitatore dello zoo di Mosca che si è ritrovato faccia a faccia con un esemplare piuttosto aggressivo di tigre bianca.

La storia di quest’uomo ha fatto il giro del mondo così come il filmato che mostra in pochi secondi una scena che a tanti ha fatto rabbrividire. Mentre girovagava per lo zoo, il visitatore si è lasciato fotografare vicino alla vetrina che protegge una bellissima tigre dal manto bianco.

Ed è proprio in quell’istante che succede qualcosa di incredibile: il maestoso felino prova ad attaccare il curioso ospite. Ecco il video che mostra tutto.

Sappiamo che gli zoo sono delle strutture protette all’interno delle quali gli animali vengono continuamente e costantemente monitorate dagli operatori e dipendenti. Gli ospiti più pericolosi, come tigri e leoni, sono chiusi in gabbie realizzate con un tipo di vetro che è infrangibile o che almeno dovrebbe esserlo.

Eppure non possiamo mai avere la sicurezza che questo materiale possa finire in frantumi e che gli animali scappino dalle gabbie provocando stragi. Non è la prima volta che si leggono storie di persone attaccate dagli animali che per uno sbaglio umano, per distrazione degli operatori o ancora per un comportamento incauto dei visitatori, siano diventati protagonisti di storie con un finale drammatico.

Fortunatamente, all’uomo del video che vi abbiamo mostrato poco più sopra non è accaduto nulla. Come si può osservare dal breve filmato, il visitatore si stava lasciando scattare una fotografia con alle spalle questa tigre bianca.

L’animale, infastidito probabilmente dalla sua presenza, con cautela e come se non fosse visto da centinaia di persone che girovagavano per lo zoo, si avvicina all’uomo pronto a sferrare il suo attacco.

La gabbia di vetro ha salvato il visitatore che si è beccato solo un grande spavento anche se dal video pare smorzare la tensione con un sorriso dietro il quale si può leggere però una sensazione di paura indubbiamente provata.