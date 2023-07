Fungo del piede, ecco il metodo provato ed approvato per sbarazzarsene subito

Fungo del piede, ecco il metodo per sbarazzarsene velocemente. Con questo sistema risolverai subito il problema. Ti basta solo questo ingrediente.

Se anche per te il fungo del piede è diventato un problema che non riesci a risolvere, continua a leggere perché abbiamo la soluzione che fa al caso tuo. Con questo metodo provato e approvato potrai ritornare ad avere piedi sani. Dimenticati di questa fastidiosa infezione fungina.

Piede d’atleta, tutto ciò che sappiamo su questa infezione fungina

Il fungo del piede – noto anche come piede d’atleta – è un’infezione fungina provocata dalla proliferazione di alcuni funghi parassiti, i dermatofiti, che sono altamente contagiosi.

Questa micosi provoca una infiammazione che generalmente si manifesta tra il quarto e il quinto dito del piede ma che spesso arriva a colpire anche le altre dita, i talloni, le unghie e in alcuni casi persino i palmi di mani e piedi.

Sebbene il nome possa trarre in inganno, il fungo del piede non colpisce gli atleti o almeno non esclusivamente questa categoria. A soffrire di Tinea podis (nome scientifico di questa infezione) è ben il 25% della popolazione. È tra le dermatosi più comuni trattate di frequente da podologi e dermatologi.

Alcuni studi hanno mostrato che a contrarre questa infezione sono soprattutto i giovani e gli adolescenti di sesso maschile in prevalenza. Come trattare il fungo del piede?

In alcuni casi, quelli più gravi, potrebbe essere necessaria una terapia farmacologica prescritta da uno specialista della pelle. In altri casi, spesso si consigliano lozioni e pomate che quasi mai risolvono però il problema.

Se anche tu soffri del piede d’atleta e cerchi una soluzione davvero efficace per sbarazzarti di questo problema, sei fortunato: ecco il rimedio che salverà i tuoi piedi.

Fungo del piede, questo il metodo per sbarazzarsene subito

Il fungo del piede è un’infezione davvero fastidiosa che può aggravarsi e diventare più difficile da risolvere se non diagnosticata e trattata in tempo.

Questi i sintomi più comuni che registra chi soffre del piede d’atleta:

rossore dello spazio interno delle dita;

eruzione cutanea tra le dita del piede;

prurito;

sensazione di bruciore;

vesciche.

In alcuni casi, la pelle potrebbe addirittura squamarsi, diventare biancastra ed avere un cattivo odore il quale dipende dal fenomeno di putrefazione dei batteri. Attenzione anche alle unghie che possono diventare spesse, dolenti e bianche.

Se anche tu soffri del piede d’atleta ma non hai trovato una soluzione efficace fino ad ora, devi necessariamente provare questo sistema: il fungo del piede scompare con questo metodo.

Devi procurati un solo ingrediente: l’aceto bianco. In una bacinella versa acqua calda e aggiungi un bicchiere di aceto bianco. Poi, immergi il tuo piede in questa soluzione e lascialo in ammollo per 15 minuti.

Trascorso questo tempo, asciuga il piede con un asciugamano pulito e inizia a tamponare le zone infette con un dischetto di cotone imbevuto con aceto bianco. Ecco fatto! Con questo pediluvio a base di aceto bianco risolverai il problema della micosi.

Grazie a questo metodo provato e approvato, puoi dimenticarti del fungo del piede, di bruciore, rossore e prurito fastidioso. Ti consigliamo di ripetere questo trattamento disinfettante due volte al giorno fino a quando non si verifica la guarigione dall’infezione e quindi la scomparsa della micosi.

Perché questo metodo funziona? Tutto merito dell’aceto che è un disinfettante e un antibatterico naturale, ingrediente perfetto per combattere le infezioni fungine. Esso è in grado di debellare i funghi che proliferano sui piedi o tra le dita, agendo senza provocare danni alla pelle.

Dopo il pediluvio assicurarti di asciugare bene i piedi perché i funghi crescono e si riproducono in un ambiente umido e caldo, e utilizza calzini sempre puliti, meglio ancora se lavati in acqua e bicarbonato: in questo modo, i tuoi indumenti saranno disinfettati alla perfezione.