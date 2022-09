Fiorentina-Juventus, in palio punti pesanti a Firenze

Una delle più grandi rivalità calcistiche italiane, un grande classico, Fiorentina-Juventus non può mai essere una partita come le altre con un Artemio Franchi che spingerà la squadra alla ricerca di una vittoria importante sia per il morale che per la classifica.



Già nella sfida contro il Napoli la Fiorentina di Vincenzo Italiano ha ampiamente dimostrato di poter competere ai massimi livelli con le big del calcio italiano, in casa i viola possono sfruttare un pubblico che darà il massimo per una sfida che in città è sempre molto sentita.

I Viola hanno iniziato bene il campionato ma vengono da due partite complicate in cui non sono riuscite a trovare il gol collezionando soltanto due pareggi.

Italiano ha caricato l’ambiente in vista della sfida e Bonaventura e compagni hanno l’obiettivo di fermare una Juventus ancora imbattuta in campionato con un Dusan Vlahovic che, da ex, cercherà di dare un dispiacere ai suoi ex tifosi.

Fiorentina-Juventus, Paredes subito titolare?

Nella conferenza stampa di vigilia Massimiliano Allegri non ha anticipato nulla sulla formazione lasciando molti dubbi sull’undici iniziale che sfiderà la squadra di Vincenzo Italiano.

Non ci sarà Adrien Rabiot (piccolo problema muscolare), ma Allegri potrà contare su Leandro Paredes che è pronto a fare il suo esordio assoluto con la maglia bianconera.

L’argentino si è allenato con la squadra ed è in ballottaggio con Mckennie per completare la mediana con Manuel Locatelli e l’insostituibile Fabio Miretti



Ballottaggio anche in attacco per la Juventus con Vlahovic che potrebbe riposare in vista della difficile trasferta di Champions League sul campo del Paris Saint Germain.

In caso di turno di riposo del serbo ci sarà spazio per Arek Milik che contro lo Spezia ha trovato il suo primo gol in maglia bianconera.

Nella Fiorentina il ballottaggio principale è davanti, Vincenzo Italiano dovrà scegliere uno tra Cabral e Jovic con Bonaventura, Ikone e Sottil che dovrebbero agire nel ruolo di trequartisti.

Vincenzo Italiano dovrebbe confermare anche Antonin Barak che è pronto a prendersi la Fiorentina dopo l’ottimo esordio disputato contro il Napoli.

Per i tifosi della Fiorentina sarà, come al solito, una partita speciale: negli anni la rivalità tra le due società si è accesa sempre di più con Bernardeschi, Chiesa e Vlahovic che hanno recentemente deciso di lasciare Firenze per andare proprio alla Juventus.

La Fiorentina vuole regalare una gioìa ai propri tifosi, la Juventus ha bisogno di punti per rimanere ai vertici della classifica, l’anticipo della 5a giornata di Serie A promette spettacolo ed emozioni.