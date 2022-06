Giovanni Allevi, cancellato il tour: “Ho una mieloma, devo curarmi”

By

Poco fa il pianista Giovanni Allevi ha rivelato sui social di avere un mieloma e di doversi ritirare per un periodo dai palchi del mondo.

Giovanni Allevi ha annunciato con una foto su Instagram, che raffigura le sue mani che traducono in note su un pentagramma la parola della sua malattia, di aver scoperto di avere un tumore, un mieloma.

L’annuncio del musicista sui Social

Questo l’annuncio del pianista:

“Ho sempre combattuto i miei draghi interiori in concerto insieme a voi, grazie alla Musica. Questa volta perdonatemi, dovrò farlo lontano dal palco”

Il compositore e pianista cinquantatreenne dopo aver rivelato di avere un mieloma, ha annunciato di dover badare a se stesso lontano dalle scene, lontano dal palco.

Il suo pensiero e le sue preoccupazioni vanno principalmente ai suoi familiari e a tutte quelle persone che lo supportano e lo seguono con grande affetto.

Questo lo ha portato ad una scelta difficile, una scelta che lo porterà lontano dal palco per un po’, nonostante il pianista abbia sempre combattuto i suoi demoni con la musica e grazie ai suoi concerti per un po’ però non potrà più farlo.

Annullato il tour estivo

E’ stato annullato il tour estivo di Estasi che avrebbe segnato il ritorno del compositore anche in Cina e in Giappone.

Durante gli ultimi concerti era ben visibile il fatto che il musicista stesse provando un forte dolore fisico, ma non si è mai fermato e non ha mai smesso di suonare con un sorriso stampato in volto.

La consapevolezza di non poter più continuare il tour, dopo la scoperta della malattia, è arrivata subito dopo il concerto alla Konzerthaus di Vienna.

Il Maestro è stato quindi costretto a cancellare le tappe del suo tour estivo per intraprendere un percorso di cure importante, ma anche duro e difficile.

Non ci girerò intorno. Ho scoperto di avere una neoplasia dal suono dolce ma non per questo meno insidiosa.

Tantissimi commenti di fan sono arrivati sotto il post pubblicato su Instagram di Giovanni Allevi, moltissimi messaggi di incoraggiamento e di in bocca al lupo per l’inizio del percorso.

Non è il primo artista che decide di condividere la notizia della sua malattia con i propri sostenitori, per ora è uno degli ultimi e speriamo lo rimanga per molto tempo.

Insieme a lui anche Fedez, che aveva annunciato a marzo di avere un tumore al pancreas, per cui è stato operato qualche mese dopo, Emma Marrone, Alessandro Baricco, Giorgia Soleri e molti altri i musicisti, gli artisti e i cantanti che hanno condiviso la lotta contro le proprie malattie sui diversi social network.