Meteo, incombe il gelo dei 50 anni in Italia: c’è la data | Arriva l’inverno polare

Il meteo non è più gentile e arriva il gelo quello che ricorderemo per molto tempo: l’inverno polare è alle porte in queste regioni.

Dopo mesi di caldo anomalo e temperature sopra la media, ecco che l’inverno vero bussa alle porte delle Regioni Italiane con un meteo che non lascia ben sperare. La condizione delle piste da sci nell’ultimo periodo ha messo in ginocchio il turismo montano, ma gli esperti metto l’accento su quello che sta per capitare da qui a pochi giorni. Gennaio chiuderà definitivamente con il caldo, aprendo la porta del freddo gelido: il gelo dei 50 anni in tutta Italia.

Gelo e inverno: cosa sta per accadere in Italia?

Il gelo e l’inverno sembravano oramai essere un puro ricordo nel 2022, così come all’inizio del 2023. Un caldo anomalo ha abbracciato tutta l’Italia e anche il turismo ha risentito di queste temperature anomale particolari. Gli esperti studiano le carte giorno dopo giorno e cercano di capire quando l’anticiclone africano lascerà finalmente l’Italia, per dar spazio all’inverno vero.

Negli ultimi anni l’effetto serra e il cambio dei venti ha portato solo a disagi, sotto ogni punto di vista. Il timore è ora che possa arrivare un inverno ricco di neve e gelo per poi distruggere l’agricoltura e dare non pochi problemi anche alle città. Se le temperature di questi giorni sono state molto alte, adesso pian piano si inizia a vedere un calo delle stesse a partire dal Centro Sud andando verso il Nord.

Gelo dei 50 anni in queste Regioni

È il momento di vedere il freddo, quello vero, bussare alle porte delle Regioni Italiane. Ed è proprio adesso che gli esperti hanno il timore che possano esserci delle ripercussioni su tutto questo. Il 5 gennaio è iniziata l’irruzione del gelo e in molte Regioni si è già potuto constatare un cambio. Il fronte gelido è entrato dalla porta delle Alpi e andrà man mano ad intensificarsi: sarà il gelo più intenso degli ultimi 50 anni.

Nella notte tra il 5 e 6 il fenomeno ha portato temperature molto basse, con neve che sta arrivando in queste ore sulla Toscana in pianura interessando anche Firenze. A Volterra sono previsti 20 cm di neve, mentre a Città di Castello – Umbria – potrebbero registrarsi ben 35 cm di neve.

Dopo tantissimi anni anche la zona mite della Liguria potrà vedere i primi fiocchi e stiamo parlando di Bordighera. La Sardegna non sarà da meno, con copertura di neve sino a 300 metri con strade statali chiuse al traffico che il fenomeno dovesse intensificarsi.

Anche in Sicilia è prevista la neve sulle Madonie e ci potrebbero anche essere interruzioni con le isole minori. Al Nord la neve e il gelo interessa il Veneto con venti di Bora a Trieste sino a 100km/h.

Le Marche saranno interessante da un gelo improvviso, con temperature ben al di sotto della media stagionale.