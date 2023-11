Giornalisti aggrediti dai Casamonica, 4 condanne a due anni

L’aggressione si registrò nel 2018 a Porta Furba, Roma, durante l’arresto di alcuni appartenenti del clan Casamonica.

Il tribunale monocratico ha condannato quattro persone, tutte legate ai Casamonica, a due anni di carcere per minacce e violenza privata.

Quattro condanne per l’aggressione a Giacovazzo e Bulfon

Durante l’arresto di appartenenti al clan dei

Casamonica due giornalisti vennero aggrediti con lancio di bastoni e

minacce. Per questo quattro persone, tutti legate al gruppo criminale attivo

nell’area est della Capitale, sono state condannate dal tribunale monocratico

a due anni di carcere per l’accusa di violenza privata e minacce. I fatti

risalgono al luglio del 2018: i due cronisti, Pier Giorgio Giacovazzo e

Floriana Bulfon, furono presi di mira mentre stavano documentando gli

arresti nel corso dell’operazione Gramigna a Porta Furba, storica roccaforte

del clan. Nel processo si sono costituiti parte civile la Fnsi e la Rai oltre ai

due giornalisti. “Il giudice ha ritenuto la condotta particolarmente lesiva del

servizio informativo garantito dalla Rai – lo afferma l’avvocato di parte

civile, Giulio Vasaturo -. La sentenza ribadisce che non vi sono zone

pubbliche precluse ai giornalisti che rimangono un provvidenziale presidio

di democrazia nel nostro Paese” (