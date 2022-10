Berrettini supera i problemi fisici e McDonald, è in finale

Ancora una volta la sfortuna si scaglia contro Matteo Berrettini: l’azzurro accusa un problema di vesciche al piede fin dai primi scambi ma stringe i denti e riesce a raggiungere la finale nel ATP 250 di Napoli



Nonostante le difficoltà dovute alla presenza di vistose vesciche sotto al piede Matteo Berrettini riesce a raggiungere la finale del torneo italiano, ora aspetta il vincente della sfida tra Musetti e Kecmanovic.

Tanta testa e cuore per l’azzurro che rimonta McDonald e si garantisce la possibilità di giocare la finale di Napoli.

Il sogno di partecipare alle ATP Finals è ancora vivo, ora Berrettini proverà a vincere nel capoluogo campano per provare a completare la rimonta per l’ultimo slot dipsonibile per Londra.

Bravo Berrettini a resistere al dolore al piede ed a rimontare l’avversario, Matteo vince con il punteggio di 3-6,7-6,6-3 e vola in finale.

𝗕𝗘𝗥𝗥𝗘𝗧𝗧𝗜𝗡𝗜 𝗜𝗡 𝗙𝗜𝗡𝗔𝗟𝗘 𝗔 𝗡𝗔𝗣𝗢𝗟𝗜 😍🎾🇮🇹 Matteo rimonta Mackenzie McDonald e conquista la finale a Napoli, la prima della sua carriera sul cemento 🔝#ATPNapoli #EurosportTENNIS pic.twitter.com/qQALnZMY6Y — Eurosport IT (@Eurosport_IT) October 22, 2022

Berrettini con il cuore, rimontato McDonald!

Ammette di aver pensato più volte al ritiro al termine della partita, alla fine con orgoglio e tanta pazienza il classe ’96 è riuscito a terminare e soprattutto vincere il match contro McDonald.

L’americano parte meglio gestendo molto bene il servizio dell‘italiano e muovendo l’avversario con colpi profondi e precisi.

L’americano vola e Matteo mostra i primi segni di dolore chiamando un medical time-out sotto di 5-0 nel primo parziale.

I cerotti sembrano far effetto con Berrettini che ritorna in campo con maggiore aggressività, il distacco però è troppo grande e McDonald chiude 6-3 il primo set.

Nel secondo set il romano cambia marcia grazie soprattutto ad un servizio che torna ad altissimi livelli.

L’azzurro si guadagna due break ma l’americano rimonta e trascina la partita al tie-break dove però cede per sette punti a due.

Nel terzo e decisivo set anche l’americano dimostra di non essere al meglio fisicamente e la gara di nervi e cuore è vinta dall’allievo di Santopadre che chiude con un netto 6-3.

Partita di grande sostanza per il classe ’96 che ora dovrà pensare a recuperare la condizione e soprattutto a trovare un rimedio efficace contro le vesciche, vincere a Napoli diventa fondamentale per provare a staccare l’ultimo pass disponibile per accedere alle ATP Finals.

Il pubblico campano sogna ora una finale tutta italiana contro Lorenzo Musetti.