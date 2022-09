By

I punti chiave del programma politico di Giorgia Meloni, presentato prima delle elezioni del 25 settembre.

Dai primi dati che provengono dalle urne, è chiaro che il centrodestra ha ottenuto molti consensi da parte degli elettori che hanno espresso molte preferenze per Fratelli d’Italia, partito capitanato da Giorgia Meloni. Prima della tornata elettorale, la leader di FdI ha messo sul banco tutti i punti che saranno affrontati qualora il suo partito andrà a formare la nuova squadra di governo.

Fratelli d’Italia, il programma politico del partito di Giorgia Meloni

Prima delle elezioni, Giorgia Meloni ha presentato un documento in cui sono esplicitati tutti i punti che Fratelli d’Italia andrà ad affrontare, qualora sarà incaricato di mettere in piedi il nuovo esecutivo.

Intitolato, Pronti a risollevare l’Italia, presenta i 25 punti che riguardano argomenti importanti ed attuali, che toccano da vicino ogni italiano, dalla riforma del fisco, alla natalità, tema molto delicato, visto il calo di nascite che si è registrato, nel corso degli anni, sul territorio italiano, fino ad arrivare all’aggiornamento del PNRR.

In campagna elettorale, dunque, la leader di FdI ha fatto diverse promesse al proprio elettorato, al quale ha parlato di un “viaggio” che sarà compiuto nel momento in cui giungerà al governo con il proprio partito.

I 25 punti di ‘Siamo pronti a risollevare l’Italia’

All’interno del programma politico presentato da Giorgia Meloni di Fratelli d’Italia si affrontano diverse argomentazioni che riguardano lo scenario attuale in cui versa attualmente il nostro paese.

Il primo punto che sarà affrontato è quello del sostegno alla natalità e alla famiglia, in un periodo storico in cui le nascite sono pari a zero, considerando l’andamento nazionale. Un uso più efficiente dei fondi europei e delle risorse del PNRR.

Inoltre, il partito di Meloni punta a una difesa del potere d’acquisto dei cittadini e garantire un fisco più equo, sostenendo, contemporaneamente, le imprese dello Stivale.

Si punta sull’importanza del made in Italy, focalizzando sull’importanza di garantire migliori condizioni di lavoro, dando maggiore spazio ai giovani. Anche la scuola assume un ruolo molto incisivo in questo quadro, insieme all’università e alla ricerca, nonché allo Stato Sociale che non deve lasciare indietro nessuno. Inoltre, si legge anche di un intervento al fine di garantire a tutti una vecchiaia agevole e serena.

Sanità, turismo, energie rinnovabili e blocco all’immigrazione clandestina

Si punta, poi, a migliorare la sanità per renderla maggiormente al servizio dei pazienti. Nel programma di Fratelli d’Italia, si mira anche a garantire anche la dignità e la libertà di ogni singolo individuo nonché ad enfatizzare le risorse turistiche presenti nel nostro paese, nonché il sistema agroalimentare.

Per quanto riguarda il caro bollette, FdI propone energia pulita a costi più accessibili, nonché difesa dell’ambiente in cui viviamo. Maggiori investimenti, inoltre, nelle infrastrutture e nei trasporti per collegare meglio l’intera nazione e incremento delle possibilità di crescita del sud del paese.

Infine, si legge la volontà di mettere fine all’immigrazione illegale al fine di conferire maggiore sicurezza agli italiani, nonché di garantire una giustizia più veloce, credito a imprese e famiglie e rendere, così, l’Italia un paese che possa essere maggiormente protagonista sia nell’Unione Europea che sul piano internazionale.