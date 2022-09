Russia, sparatoria in una scuola: tra le vittime anche 5 bambini

L’aggressore che ha provocato la strage in una scuola di Izhevsk si sarebbe tolto la vita, secondo quanto riportato dal governatore locale.

I feriti sarebbero almeno una ventina.

Sparatoria questa mattina in una scuola di Izhevsk, nella Repubblica dell’Udmurtia in Russia.

Un uomo avrebbe esploso diversi colpi di pistola. Al momento si contano 9 vittime, tra cui 2 insegnanti, 2 guardie giurate e 5 bambini.

I feriti sarebbero almeno una 20ina, stando a quanto riferisce il governatore locale. Ancora non sono state diffuse le generalità dell’aggressore, né delle vittime.

The number of schoolchildren killed in today’s school shooting in Izhevsk, Russia, has increased to 5.

Some local media outlets report that the perpetrator was a mobilized soldier who didn’t want to go to Ukraine.

He shot himself during the massacre. pic.twitter.com/A5qmH8J41T

