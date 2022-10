Prima di intraprendere la sua strada nel mondo della politica, Giorgia Meloni ha svolto un lavoro presso un noto showman. Ecco cosa faceva.

Con la vittoria del centrodestra lo scorso 25 settembre, gli italiani hanno deciso che il Governo prenda una strada completamente diversa rispetto a quella avuta negli ultimi anni dove la sinistra ha dominato sugli altri partiti.

Con questo trionfo, la leader del partito Fratelli D’Italia, Giorgia Meloni è stata designata come nuovo Presidente del Consiglio e ha ricevuto l’incarico dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

Giorgia Meloni: ecco che lavoro faceva prima di entrare in politica

Così, dopo aver presentato la lista dei Ministri e aver presenziato alla Cerimonia della Campanella dove si è svolto il cambio della guardia con il vecchio Presidente del Consiglio, Mario Draghi, la donna negli ultimi giorni ha avuto anche il voto di fiducia della Camera e del Senato.

La Meloni, ha ammesso che non intende andare a vivere a Palazzo Chigi per via del fatto che vuole crescere sua figlia, Ginevra, in un modo piuttosto tranquillo senza che si senta diversa dagli altri bambini.

Durante il giuramento tutti gli occhi erano puntati su Andrea Giambruno, il suo compagno, giornalista, autore e conduttore di alcuni programmi televisivi tra cui Studio Aperto, Matrix, Mattino Cinque e Stasera Italia.

I due si sono conosciuti durante un programma televisivo nel 2014 dove Giorgia Meloni era ospite mentre Andrea ne era l’autore. In una pausa pubblicitaria, il Presidente del Consiglio era affamatissima.

Così alla vista di una banana l’afferra e mancava pochissimo alla diretta e Giambruno alla vista di quella scena gliela leva direttamente da in mano per paura che potesse apparire in tv con il frutto.

Come dichiarato dall’uomo in un’intervista, tra i due ci fu uno scambio di sguardi che non passò inosservato e che ha dato vita a questa storia d’amore che continua a gonfie vele e la Meloni è orgogliosa dell’uomo che ha a fianco.

Ma prima di diventare una politica così importante nel nostro Paese, Giorgia Meloni ha mosso i suoi primi passi in questo mondo come una dei giovani reggenti di Alleanza Nazionale.

A rivelarlo è stato il giornalista Luca Telese che al programma di Massimo Giletti, Non è l’Arena ricorda l’aneddoto rivelando che a soli 18 anni la Meloni era già una donna che sapeva come muoversi in questo mondo.

Che lavora svolgeva a casa del noto personaggio dello spettacolo

Ma mentre cercava di farsi strada nel mondo della politica, il nuovo premier ha svolto dei lavori umilissimi prestando servizio anche a casa di un noto showman amato da tutti gli Italiani.

Giorgia Meloni ha lavorato come cameriera e come barman dove pare essere bravissima a realizzare il cocktail l’Angelo Azzurro ma non tutti sanno che è stata la babysitter di Olivia Fiorello, primogenita dello showman Rosario Fiorello.

“Giocavamo col Lego, non con le Barbie perché io le detesto. E poi guardavamo i cartoni. Cenerentola? Orribile, mettitela te la scarpina di vetro! Io odio il rosa, le principesse e tutta quella roba lì. Poi c’era Pocahontas, altra storia diseducativa dove la protagonista si innamora del conquistatore, mentre io sono per l’autodeterminazione dei popoli”

Queste le parole del nuovo Presidente del Consiglio in una passata intervista, e come possiamo leggere la donna aveva già le idee ben chiare di come una donna non dovesse essere vista come strumento e venire etichettata solo per il suo sesso.

Infatti, Giorgia Meloni è entrata nella storia della politica italiana, in quanto è la prima donna ad aver ricoperto il ruolo di Presidente del Consiglio e tutti quanti ora aspettano il suo operato.

C’è chi ripone tanta fiducia in lei vedendola come una leader capace di poter cambiare le sorti del nostro Paese e chi invece non riesce a farsela piacere nonostante abbia ricevuto la maggioranza dei voti.